Hikmet Karaman Fenerbahçe'nin yeni transferini anlattı

Daha önce TFF 1. Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique'yi eski hocası Hikmet Karaman değerlendirdi.
Sabah'a konuşan deneyimli teknik adamın 23 yaşındaki oyuncuyla ilgili sözleri şöyle:
"Ben ikna etmiştim"
- "Gremio'dan istediğimde 'O bizim büyük yıldızımız olacak size niye verelim' demişlerdi. Ben de onları 'Ben menajer değilim, teknik direktörüm. Verin benim ellerimde gelişsin' diyerek ikna etmiştim. O zaman 17 yaşındaydı. Gelişime ve öğrenmeye açık bir oyuncuydu."
"Klasik 10 numaralardan farklıdır"
- "Duran toplarda çok iyidir. Klasik 10 numaralardan farklıdır. Sol kenarda, sol içte hatta üçlü oynayabilir. İnce pasları mükemmeldir."
"Arda Güler neyse bize geldiğinde o da öyleydi"
- "Kendisiyle takipleşip, konuşuyoruz. En son bana, 'Hocam çok daha güçlendim ve geliştim. Büyük bir takım olursa Türkiye'ye dönebilirim' demişti. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Bugün Fenerbahçe için Arda Güler neyse bizim aldığımız dönemde de Lincoln oydu."