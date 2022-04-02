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Spor Hikmet Karaman "Kayserisporun küme düşme gibi bir korkusu yok"
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Hikmet Karaman: "Kayserispor’un küme düşme gibi bir korkusu yok"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kayserispor’un küme düşme gibi bir korkusu yok" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Hikmet Karaman: Kayserispor’un küme düşme gibi bir korkusu yok
Hikmet Karaman

Kayserispor, Süper Lig’in 31. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup oldu. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Bütün bu maçların telafisini bugün yapabilirdik ama yapamadık"

"Çok üzgünüz. 5’inci mağlubiyet oldu. Bunun sorumlusu benim. Aldığımız mağlubiyetlerden payınızı alacaksınız. Taraftarımızın protestosu gayet doğal. 4 tane gol yedik. Teknik anlamda kişiselleştirmek istemiyorum. Oyuncularımızla analizini yapacağız. Kayserispor’un küme düşme gibi bir korkusu yoktur. Bütün enerjimizi kupaya verdiğimiz için zaman zaman bir takım yorgunluklar yaşadık. Bütün bu maçların telafisini bugün yapabilirdik ama yapamadık. Bu oyuncular bugüne kadar hem içeride hem dışarıda kendilerini alkışlatan grup. Yine alkışlatacaklardır."


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