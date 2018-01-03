Hikmet Karaman'a sürpriz yardımcı

Süper Lig takımlarından Alanyaspor'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Hikmet Karaman'ın Akdeniz temsilcisinde yardımcısı Volkan Arslan olacak.
Volkan Arslan, 2003-2006 yılları arasında Galatasaray forması giymişti. Tecrübeli isim, 2013 yılında Bozüyükspor'da kariyerini sonlandırmıştı.
Öte yandan ligin ikinci yarısının zor geçeceğini vurgulayan Hikmet Karaman, şunları kaydetti;
- "Türkiye'de bazı düşünceleri değiştirmek lazım. Medyamız teknik adam veya menajerlere transferlerle ilgili ya soru soruyor ya da bilgi alıyor. Artık bunların biraz da kulüplerin yapısına yönelmeleri gerekiyor. Transfer olacaksa, bitecekse yönetim kurulunun açıklaması gerekiyor. Hocanın yapacağı iş başka. Çünkü o kadar iletişimde kalıyoruz ki işimizden uzaklaşıyoruz. Onun için transferden çok takıma odaklanacağız. İstişare yapacağız ve o sonuçta kulübümüz tarafından gerekirse açıklanır. Yani teknik direktöre gelip, 'hocam kimleri alıyoruz' gibi sorular Avrupa da olmuyor. Bu profesyonelliği Türkiye'de yaymamız gerekiyor."
Ligde topladığı 18 puanla 13. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor, ilk yarının son maçında Antalyaspor'a mağlup olmasının ardından teknik direktör Safet Susic ile yollarını ayırmıştı.
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