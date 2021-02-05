Hıncal Uluç'tan Süper Lig'in en iyi kalecisiyle ilgili flaş iddia

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu muhteşem kaleci performanslarına sahne oluyor. Tecrübeli spor yazarı Hıncal Uluç konuyla ilgili yaptığı açıklamayla sosyal medyada tartışma çıkardı.

A Spor'da katıldığı yayında Süper Lig'i değerlendiren Uluç, Süper Lig'de şu anda en iyi kalecinin Altay Bayındır olduğunu öne sürdü.

Hıncal Uluç'un sözleri şu şekilde;

"Altay Bayındır harika oynuyor. Bana göre Muslera da dahil olmak üzere şu anda Türkiye'nin en iyi kalecisi Altay."

Hatırlanacağı üzere Altay Bayındır 23. haftada oynanan Hatayspor maçında takımının 3 puanı almasına yaptığı kurtarışlarla yardımcı olmuştu. Hıncal Uluç'un Altay'ı öne çıkarmasının ardından sosyal medyada Muslera ve Uğurcan Çakır'ı tercih eden futbolseverler tepki içerikli mesajlar paylaştı.



