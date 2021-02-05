Spor Hıncal Uluçtan Süper Ligin en iyi kalecisiyle ilgili flaş iddia
SÜPER LİG

Hıncal Uluç'tan Süper Lig'in en iyi kalecisiyle ilgili flaş iddia

Tecrübeli spor yazarı Hıncal Uluç, Süper Lig ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Süper Lig'in en iyi kalecisiyle ilgili tartışma çıkartan bir iddiada bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altay Bayındır
Altay Bayındır

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu muhteşem kaleci performanslarına sahne oluyor. Tecrübeli spor yazarı Hıncal Uluç konuyla ilgili yaptığı açıklamayla sosyal medyada tartışma çıkardı.

A Spor'da katıldığı yayında Süper Lig'i değerlendiren Uluç, Süper Lig'de şu anda en iyi kalecinin Altay Bayındır olduğunu öne sürdü.

Hıncal Uluç'un sözleri şu şekilde;

  • "Altay Bayındır harika oynuyor. Bana göre Muslera da dahil olmak üzere şu anda Türkiye'nin en iyi kalecisi Altay."

Hatırlanacağı üzere Altay Bayındır 23. haftada oynanan Hatayspor maçında takımının 3 puanı almasına yaptığı kurtarışlarla yardımcı olmuştu. Hıncal Uluç'un Altay'ı öne çıkarmasının ardından sosyal medyada Muslera ve Uğurcan Çakır'ı tercih eden futbolseverler tepki içerikli mesajlar paylaştı.


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