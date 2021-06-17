Hollanda ikide iki yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi

EURO 2020 C Grubu maçında Hollanda, Avusturya'yı 2-0 mağlup etti.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada penaltıdan Depay, 67'nci dakikada ise Dumfries kaydetti.
Hollanda puanını 6'ya çıkarırken C Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Avusturya ise 3 puanda kaldı.
- Avusturya grubun son maçında kendisi gibi 3 puana sahip rakibi Ukrayna kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Hollanda ise grupta puanı bulunmayan Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
Dumfries, Van Nistelrooy'un ardından Avrupa Şampiyonası'nın ilk iki maçında gol atan ikinci Hollandalı oldu #EURO2020 https://t.co/EK5WJ2RTux
Dumfries, Van Nistelrooy'un ardından Avrupa Şampiyonası'nın ilk iki maçında gol atan ikinci Hollandalı oldu #EURO2020 https://t.co/EK5WJ2RTux— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 17, 2021
Hollanda-Avusturya maçının gollerini izlemek için;
⚽GOL! Memphis Depay penaltıdan golü buldu! Hollanda öne geçti...#EURO2020 #NED #AUT pic.twitter.com/vJ91327tsO
⚽GOL! Memphis Depay penaltıdan golü buldu! Hollanda öne geçti...#EURO2020 #NED #AUT pic.twitter.com/vJ91327tsO— TRT Spor (@trtspor) June 17, 2021
⚽GOL! Dumfries attı Hollanda farkı ikiye çıkardı...#EURO2020 #NED #AUT pic.twitter.com/PPnSuXfQPN
⚽GOL! Dumfries attı Hollanda farkı ikiye çıkardı...#EURO2020 #NED #AUT pic.twitter.com/PPnSuXfQPN— TRT Spor (@trtspor) June 17, 2021