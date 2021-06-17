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Hollanda ikide iki yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi

Hollanda ile Avusturya EURO 2020'deki ikinci maçlarında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hollanda, Depay (P) ve Dumfries'in golleriyle 2-0 yendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hollanda ikide iki yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi
Hollandalı futbolcuların gol sevinci.

EURO 2020 C Grubu maçında Hollanda, Avusturya'yı 2-0 mağlup etti.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada penaltıdan Depay, 67'nci dakikada ise Dumfries kaydetti.

Hollanda puanını 6'ya çıkarırken C Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Avusturya ise 3 puanda kaldı.

  • Avusturya grubun son maçında kendisi gibi 3 puana sahip rakibi Ukrayna kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Hollanda ise grupta puanı bulunmayan Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Hollanda-Avusturya maçının gollerini izlemek için;

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