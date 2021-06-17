Hollanda ikide iki yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi Hollanda ile Avusturya EURO 2020'deki ikinci maçlarında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hollanda, Depay (P) ve Dumfries'in golleriyle 2-0 yendi.

Haber Merkezi 17 Haziran 2021, 23:49 Son Güncelleme: 18 Haziran 2021, 00:00 Yeni Şafak