MİLLİ TAKIM

Hollanda Milli Takım futbolcularından kulüplere dev bağış

Hollanda'da milli takım oyuncuları ile lig sponsorları, amatör ve profesyonel futbol kulüpleri için oluşturulan yardım fonuna 11 milyon euro bağış yaptı.

Haber Merkezi AA
Ryan Babel de Hollanda Milli Takımı'nda forma giyiyor.

Ryan Babel de Hollanda Milli Takımı'nda forma giyiyor.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkileri sebebiyle amatör ve profesyonel futbol kulüpleri için yardım fonu oluşturdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, liglerin oynanmaması sebebiyle geliri düşen kulüplerin, ekonomik olarak zor durumda kaldığı belirtildi.

Bu nedenle oluşturulan yardım fonuna Hollanda Milli Takımı oyuncuları ve lig sponsorlarının toplamda 11 milyon euro bağış yaptığı duyuruldu.

Toplanacak bütün yardımların profesyonel ve amatör kulüplerin arasında paylaştırılacağı aktarıldı.


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