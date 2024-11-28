Hollanda’da liderlik peşinde

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. AFAS Stadı'nda TSİ ile 20.45'te başlayacak maçı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, Kupa 2'de çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, 5. haftaya 10 puanla averajla 3. sırada girdi. AZ Alkmaar ise 6 puanla 17. sırada bulunuyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Hollanda temsilcisi, organizasyonda 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.





SON 14 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi maçta da mağlubiyet görmedi. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında 4 UEFA Avrupa Ligi ve 10 Süper Lig maçı oynadı. Galatasaray, söz konusu müsabakaların 2'sinde berabere kaldı ve 12'sini kazandı.





BURUK REKOR GELİŞTİRECEK

2009'dan beri UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör olan Okan Buruk, bu rekorunu geliştirmeye çalışacak. Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Tottenham'ı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde 9. galibiyetini aldı. Buruk, bugün AZ Alkmaar karşısında da kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki galibiyet sayısını 10'a çıkarmayı amaçlayacak.





Elimizden geleni yapacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Zor bir maç olacak.Fenerbahçe maçında çok sakat oyuncuları vardı. Bize daha hazır bir kadroyla çıkacaklar. İyi bir takıma ve teknik adama karşı maça çıkacağız. Kazanmak için elimizden

geleni yapacağız" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Ziyech'in sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili "Oynama sayısını doldurursa bir sene daha devam ediyor. O iyi oynadığı sürece onun gibi bir oyuncuyu kimse bırakmak istemez" diye konuştu. Abdülkerim ise "Turnuvanın en büyük favorilerinden biriyiz" dedi.





G.Saray'da 4 eksik var

Galatasaray’da Kaan Ayhan, Mauro Icardi ve Ismail Jakobs, yaşadığı sakatlık sebebiyle bugün AZ Alkmaar karşısında oynayamayacak. UEFA'ya nihai kadronun bildirilmesinden sonra transfer edilen Roland Sallai ise listeye kayıt ettirilmediği için maç kadrosunda olmayacak. Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 322 kez oynadı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 116 defa galip ayrılırken, 121 kez de rakiplerine yenildi. 85 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray, rakip fileleri 441 kez havalandırırken, kalesinde 484 gol gördü. Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 98 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 40 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 158 gol atan Galatasaray kalesinde ise 127 gole engel olamadı.





İcardi pazartesi ameliyat oluyor

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin ülkesi Arjantin'de ameliyat olacağını söyledi. İnce, "2,5-3 haftalık ön hazırlık periyodunu tamamladık. Mauro, ailesel nedenlerden dolayı Arjantin'de bulunuyor. Pazartesi günü ameliyat gerçekleşecek. Bütün süreci takip ediyoruz" diye konuştu.











