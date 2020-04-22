Hollanda'da sezonun iptali için kulüplerle görüşülecek

Federasyondan yapılan açıklamada, ülkede salgın nedeniyle spor organizasyonlarının yasaklanmasının ardından 2019-2020 sezonuna devam edilmemesinin amaçlandığı belirtildi. Federasyonun bu konuda UEFA'ya danıştıktan sonra kulüplerle bir araya gelerek karar vereceği kaydedildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, düzenlediği basın toplantısında, salgını önlemeye yönelik yeni önlemleri duyurdu. Rutte, spor karşılaşmaları dahil "büyük etkinliklerin" düzenlenmesinin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını belirtti.

Hollanda'da daha önce büyük toplantı ve etkinlikler, 1 Haziran'a kadar yasaklanmıştı.

İtalya'da Serie A yönetimi ligin yeniden başlaması için farklı planları ortaya koyarken 7 kulüp sahaya çıkmak istemediğini bildirdi https://t.co/GH5M8PRnCP — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 22, 2020



