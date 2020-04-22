AVRUPA LİGLERİ

Hollanda'da sezonun iptali için kulüplerle görüşülecek

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun sona erdirilmesi için kulüplerle görüşüleceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Hollanda liginde Ajax 56 puan ile zirvede yer alıyor.

Hollanda liginde Ajax 56 puan ile zirvede yer alıyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, ülkede salgın nedeniyle spor organizasyonlarının yasaklanmasının ardından 2019-2020 sezonuna devam edilmemesinin amaçlandığı belirtildi. Federasyonun bu konuda UEFA'ya danıştıktan sonra kulüplerle bir araya gelerek karar vereceği kaydedildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, düzenlediği basın toplantısında, salgını önlemeye yönelik yeni önlemleri duyurdu. Rutte, spor karşılaşmaları dahil "büyük etkinliklerin" düzenlenmesinin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını belirtti.

  • Hollanda'da daha önce büyük toplantı ve etkinlikler, 1 Haziran'a kadar yasaklanmıştı.


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