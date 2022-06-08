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Hull City Fenerbahçe'den iki futbolcuyu kadrosuna kattı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından gidecek futbolcularla ilgili de gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde iki ayrılık şimdiden kesinleşti. Buna göre İngiltere Championship takımı Hull City, Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar'ın bonservisini aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hull City Fenerbahçeden iki futbolcuyu kadrosuna kattı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City geçtiğimiz sezonu 19. sırada tamamlamış ve ligde kalmıştı.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde iki futbolcunun ayrılığı kesinleşti. Sarı lacivertlilerde kadro dışı kalan Ozan Tufan ve sezonun ikinci yarısını Hull City'de geçiren Allahyar'ın takımdan gönderilmeleri ile görüşmelerde sona gelindi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Ozan Tufan ve Allahyar için Fenerbahçe'ye toplamda 7.5M€ bonservis ödeyeceği aktarıldı.

Hull City yerel basınına yansıyan haberlerde iki oyuncunun da sezon başı kampında takımda yer alacağı belirtildi.

  • Hull City, geçtiğimiz sezonu 19. sırada tamamlamıştı.
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