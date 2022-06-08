Hull City Fenerbahçe'den iki futbolcuyu kadrosuna kattı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde iki futbolcunun ayrılığı kesinleşti. Sarı lacivertlilerde kadro dışı kalan Ozan Tufan ve sezonun ikinci yarısını Hull City'de geçiren Allahyar'ın takımdan gönderilmeleri ile görüşmelerde sona gelindi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Ozan Tufan ve Allahyar için Fenerbahçe'ye toplamda 7.5M€ bonservis ödeyeceği aktarıldı.
Hull City yerel basınına yansıyan haberlerde iki oyuncunun da sezon başı kampında takımda yer alacağı belirtildi.
- Hull City, geçtiğimiz sezonu 19. sırada tamamlamıştı.