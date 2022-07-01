Spor Hull City Ozan Tufanı transfer ettiğini resmen açıkladı
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Hull City Ozan Tufanı transfer ettiğini resmen açıkladı

Championship ekiplerinden Hull City, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ın transferinin tamamlandığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hull City Ozan Tufanı transfer ettiğini resmen açıkladı
Ozan Tufan milli takım formasıyla 65 maça çıktı.

İngiliz takımı Hull City, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den veda mesajı

Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan, İngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

  • Milli futbolcu Fenerbahçe formasıyla 182 maça çıkarken 21 gol ve 24 asistlik katkı sağlamıştı.

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