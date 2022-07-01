Hull City Ozan Tufanı transfer ettiğini resmen açıkladı

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Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2022 Bedelli askerlik ücreti Temmuz memur zammı ile ne kadar artacak?

Bedelli askerlik ücreti, Temmuz ayında uygulanacak memur zammı ile birlikte yeniden gündeme geldi. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlayan kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu tarafından kabul edildi. Temmuz ayında uygulanacak olan memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücretinin de artması bekleniyor. İşte, 2022 Bedelli askerlik ücretleri hakkında merak edilenler...