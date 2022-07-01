Hull City Ozan Tufanı transfer ettiğini resmen açıkladı

İngiliz takımı Hull City, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe'den veda mesajı
Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan, İngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
- Milli futbolcu Fenerbahçe formasıyla 182 maça çıkarken 21 gol ve 24 asistlik katkı sağlamıştı.
🥁 Introducing our second summer signing... 🔥
#hcafc pic.twitter.com/yGWFeEssGR
🥁 Introducing our second summer signing... 🔥