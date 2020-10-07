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Hüseyin Türkmen: Trabzonspor'da değişenin sadece isimler oldu

Trabzonspor'un ve Ümit Milli Takım'ın genç stoperi Hüseyin Türkmen, hem milli takım hem de Trabzonspor'daki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkmen, "Trabzonspor'da yaşayabileceğim en büyük başarıları yaşamak istiyorum. Bu mutluluğu, bu sevgiyi, bu heyecanı taraftarımıza ve şehrimize yaşatmak istiyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hüseyin Türkmen bu sezon 4 karşılaşmada 1 asist yaptı.

Hüseyin Türkmen bu sezon 4 karşılaşmada 1 asist yaptı.

Ümit Milli Takım'daki ortamında güzel olduğuna vurgu yapan Hüseyin Türkmen, "Takım arkadaşlarımızla çok güzel bir uyum içerisindeyiz. Takım arkadaşlarımızın da desteğiyle her geçen gün daha iyi bir performans sergiliyoruz. Son maçımızı da çok iyi bir oyunla kazanıştık. Şimdi önümüzde İngiltere maçı var oraya odaklanacağız" diye konuştu.

"Trabzonspor'da değişen sadece isimler oldu"

Bordo mavili takımdan bir çok oyuncunun ayrılması ve yerlerine de yeni transferlerin gelişin değerlendiren Türkmen, "Trabzonspor'da değişenin sadece isimler oldu takım aynı takım şehir aynı şehir. Hocamız ve arkadaşlarımız şehri bilen insanlar. Hepsi takıma uyum sağlamaya çalışıyor. Yeni bir taktiğimiz var ve yeni bir serüvene başladık" dedi.

"Hedef A Milli Takım"

Türkiye A Milli Takımı'nda çok önemli isimlerin olduğunu dile getiren genç stoper, "Hepsi çok yetenekli ve iyi futbolcular. Ben de inşallah o seviyeye gelebileceğimi düşünüyorum. O seviyeye geldiğimde de zaten A Milli Takım'da olacağım" açıklamasında bulundu.

"Trabzonspor'da en büyük başarıları yaşamak istiyorum"

Kariyer hedefinin her zaman en iyi olmak olduğunu belirten Türkmen, "Herkesin hedefi en iyisi olmaktır. Benim hedefim de o. O yüzden çalışıyorum. Trabzonspor'da yaşayabileceğim en büyük başarıları yaşamak istiyorum. Bu mutluluğu bu sevgiyi bu heyecanı taraftarımıza ve şehrimize yaşatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

  • "Milli takımda kazandığımız her maç önemli"
  • Milli takım formasını giymenin büyük bir gurur olduğunu söyleyen Türkmen, "Milli takımla kazandığımız her maç bizim için çok önemli ve değerli. Kimi insanlar ülkesine hizmet etmek için cephede savaşır, kimisi de bizim gibi milli bayrağımızı milli duyguları en iyi şekilde yaşatmaya çalışır. Biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Trabzonspor'un yeni transferi ameliyat oldu
Trabzonspor'un yeni transferi ameliyat oldu

Trabzonspor Kulübü'nün TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'dan transfer ettiği kaleci Muhammet Taha Tepe, ameliyat edildi.Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki genç kaleci Tepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Çelik, "Geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan ve sol kasık tendonunda kopma meydana gelen futbolcumuz Muhammet Taha Tepe'nin ameliyatı bugün tarafımca gerçekleştirilmiştir. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuz yarın taburcu edilerek tedavi sürecine girecektir" ifadesini kullandı.Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen 6 ay sahalardan uzak kalacakTrabzonspor'un yeni transferi Muhammet Taha Tepe kulübüne veda etti

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