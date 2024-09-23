İbrahim Hatipoğlu'ndan Mourinho'ya eleştiri: 'Bence kendi takımıyla...'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye karşı 3-1 kazanılan derbi karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.





Başkan vekili İbrahim Hatipoğlu şöyle konuştu:

'Hakemlik bir pozisyon olmadı'

“Başkanımız derbi mücadelesinden önce endişelerini dile getirdi. Maç ilk yarı da çok hakemlik gitmedi. Sadece rakip takımın haftalardır yaptığı propagandanın getirdiği sonuç olarak bize karşı çok ciddi bir sarı kart kullanımı varken rakibe karşı az kullanıldı. Maçın kaderini etkileyecek hakemlik bir pozisyon olmadı. 3-0'dan sonraki penaltıya kadar”





'Futbolun ruhuna aykırı bir penaltı'

“MHK'nin bu konuya çok dikkat etmesi lazım. Son yıllarda çok komik penaltılara şahit oluyoruz. 'Ceza sahası içerisindeki her temas penaltı mıdır?' Hakemlerin bunu çok iyi yorumlaması lazım. Bence hakem futbolun ruhuna aykırı bir penaltı verdi. Hiç kimsenin penaltıyı beklemediği bir anda hakem penaltı noktasını gösterdi. Herkes şaşkınlıkla birbirine baktı. Hakem çok farklı bir skora gidecek bir maçın kaderini değiştirdi”

'Adil bir yönetim bekliyoruz'

“Geçtiğimiz sezonki Trabzonspor maçının ardından başkanımız, Atilla Karaoğlan'la ilgili açıklamalar yapmıştı. İsimlerden bağımsız olarak hakemlerden dürüst ve adil bir yönetim bekliyoruz. Burada önemli olan gördüklerini çalmaları. Bu sezon hakemlerden en azından geçmişte hatalarını yapmamalarını bekliyoruz. Başkanımız endişelerini dile getirmişti. Haksız olmadığı da ortaya çıktı.”





'Mourinho detayları kaçırıyor'

“Fenerbahçe Galatasaray derbileri dünyanın çok ilgisini çeken, milyonlarca insanın, tüm futbol dünyasının takip ettiği bir derbi. İşin içinde Mourinho olunca yabancı basının daha çok ilgisini çekti. Özellikle İtalya'da. Biliyorsunuz son Roma macerasından sonra ciddi eleştiriler aldı. Benzer şeyler Türkiye'de de olunca onlarda oldukça ilgiyle takip ediyorlar. Aslında Roma'da ki serüvenini bir benzerini Türkiye'de yaşıyor. Rakibe, hakemlere her türlü eleştirilerini dışarıya yöneltirken bence kendi takımıyla ilgili detayları kaçırıyor”

“Play-off sistemi çok yersiz bir gündem. Türk futbolunun böyle bir gündemi yok. Play-off oynanan liglere baktığımız zaman bunların hiçbiri Avrupa'nın büyük ligleri değil. Takım sayısının az olduğu, dengelerin farklı oldu birkaç tane ülkede uygulanan sistem. Biz kendimize Avrupa'nın 5 büyük ligini mi örnek alacağız yoksa daha küçük ligleri mi?” şeklinde konuştu.

'5. yıldızımıza ulaşacağız'

“Bizim tüm konsantrasyonumuz kendi takımımızla ilgili. Biz iyi bir takım kurduğumuza inanıyoruz. İyi mücadele edeceğiz. Bundan sonraki maçlarımızda daha iyi nasıl performans gösteririz onun peşinde koşacağız. Biz Galatasaray olarak şampiyon olacağız. 25. şampiyonluğumuza ve 5. yıldızımıza ulaşacağız. Galatasaraylıların, Galatasaray'ı desteklemesi bizim şampiyon olmamız için yeter”

“Avrupa bizim için ayrı bir şey. Kuruluş amacımız Türk olmayan takımları yenmek. Derbiden sonraki tek konsantrasyonumuz Avrupa. Dün izinliydi takımımız. Onlarda dinlendi, eğlendi. Bugünkü antrenmandan itibaren Paok maçına ve Avrupa Ligi'nde konsantreyiz. Avrupa'daki ilk 4 maçımızı kazanıp 4'te 4'le başlangıç yapmak istiyoruz. Galatasaray'ın sezon başlangıcındaki hedefi hep en sonuna kadar gitmek ve şampiyon olmaktır. Hangi ligde oynarsak oynayalım. Hedefimiz Avrupa Ligi'nde de final oynamak. Bunu başarabilecek bir kadroya sahip olduğumuzu ve Okan Hoca'mızın bu başarıyı elde edebilecek bir tecrübeye ve vizyona sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu sene bizim için final sürpriz olmayacaktır.”





'Okan Buruk bizim kahramanımız'

“Okan Hoca'yı kim nasıl değerlendirir bilmiyorum ama bizim kahramanımız. Hocamız iki sezondur rekorlarla çok büyük başarılara imza atıyor. Bu üçüncü sezonunda da bu başarıyı, bu çıtayı daha yükseğe taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Dünyada futbolun gelişimini çok yakından takip eden ve kendine has bir futbol anlayışıyla çok iyi yöneten bir teknik direktör. Ekibi çok kuvvetli. Onunla mutlaka Avrupa'da final oynayacağımıza inanıyoruz”

“Osimhen'in ocak ayında ayrılması söz konusu değil. Hatta Osimhen'i sonraki sezon da oynatmanın planını yapıyoruz. Osimhen, haziran ayına kadar Galatasaray'ın futbolcusu. Bunu tartışıyor olmak gündemi değiştirmeye yönelik, Osimhen'i izlemenin keyfini bozmaya yönelik iddialar. Oyuncu Galatasaray'a ne kadar bağlı olduğunu her maçta gösteriyor. İnsan mutlu olduğu yerde oynar. Sezon sonuna kadar bizimle kontratı var. Galatasaray'a geldiği için çok mutlu. Biz Osimhen ile bundan sonraki sezonlarda nasıl birlikte olur bunu düşünmeliyiz. Devre arasında gidip gitmeyeceğini tartışmaya mahal yok”





“Derbide oynayan oynamayan herkes büyük bir tutkuyla bu maçı takip etti. Icardi Galatasaray'a tutkuyla bağlı biri. Bugüne kadar aramızda hiçbir zaman parasal bir konu olmadı. Galatasaray'da olmaktan bu formayı giymekten son derece mutlu. Tüm Galatasaraylılar Icardi'nin takımımızda olmasından son derece mutlu. Herhangi bir problem aramaya mahal yok. Biz umarım kariyerinin sonuna kadar onun oynadığı kulüp oluruz. Umarım kariyerini Galatasaray'da tamamlar. Galatasaray da Icardi de birbirinden son derece mutlu. Karakteri itibariyle Galatasaray genleriyle uyuşan bir oyuncu. Icardi'nin bize güç verdiği kadar da gurur veriyor”

“Icardi ve Osimhen'in oynayacağı ilk maçı heyecanla bekliyorum. Galatasaray'daki hücum hattının Avrupa'daki ilk üç hücum hattından biri olduğuna inanıyorum. Takımımızın diğer bölgeleri de çok güçlü. Icardi, Batshuayi ve Osimhen üçü de çok etkili oyuncular. Bu üçünün bir arada oynadığı büyük bir heyecanla bekliyorum.”





“Yaptığımız transferler ortada. Büyük çoğunluğu ilk 11'de. İlk 11'de olmayanların ihtiyaç halinde formayı giydiklerinde sonuna kadar başarılı olacaklarına inanıyoruz. Genç ve istikbal vadeden oyuncuları kattığımız bir transfer dönemi geçirdik. Oyuncuların yaş ortalaması 24.7. Bu oyuncular ilerde büyük transfer yaparak Galatasaray'a finansal katkı sağlayacak oyuncular. Transferleri değerlendirebileceğimiz en önemli arena saha. Sahada da kendilerini gösteriyorlar. Çok fazla bir şeyin söylenmesine gerek yok. Performanslarıyla kendilerini öne çıkaracaklardır”















