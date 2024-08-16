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Spor

İbrahim Üzülmez açıkladı: Her an imza atabiliriz

Beşiktaş’ın eski futbolcularından İbrahim Üzülmez, her an bir Süper Lig takımıyla teknik direktör olarak anlaşabileceğini ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

15:04 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 15:06 - 16/08/2024 Cuma
AA
İbrahim Üzülmez son olarak Pendikspor'da görev yapmıştı.
İbrahim Üzülmez son olarak Pendikspor'da görev yapmıştı.

Samsun’da oynanan Samsunspor-Beşiktaş maçını takip eden Üzülmez, sonrasında bir dönem futbol oynadığı Amasya'yı da ziyaret etti.


Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Üzülmez, Amasyaspor'un kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Amasyaspor’da top oynarken burada güzel dostluklar edindim. 1997 yılında Amasyaspor ile ikinci lige çıkmıştık. Benim İbrahim Üzülmez olmamda en çok Amasyaspor’un payı var, bunu unutamam. Teknik direktörlük konusunda ise Süper Lig'den görüştüğümüz takımlar var. Hatta eli kulağında, her an imza atabiliriz. Son detayları görüşüyoruz. Hangi takım olduğunu söyleyemem ama işin imzaya kaldığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.















#Süper Lig
#İbrahim Üzülmez
#Beşiktaş
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