İbrahim Üzülmez: Türkiye'deki en iyi pivot santrforlardan biri

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, yeni transferleri Vedat Muric ve Beşiktaş'la ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"Türkiye'deki en iyi 2-3 pivot santrfordan biri"

43 yaşındaki İbrahim Üzülmez, Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nden transfer ettikleri Kosovalı oyuncunun, kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde başkent ekibine transfer olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

Vedat, fazlasıyla şans verdiğim oyunculardan biriydi. Önemli maçlar çıkarttı. Vedat Muric, Türkiye'deki en iyi 2-3 pivot santrfordan biridir. Aramıza katılması bizleri son derece mutlu etmiştir. İhtiyacımız vardı. Kweuke zaman zaman sakatlık yaşıyordu. Vedat, benim inandığım bir oyuncu. Devre arasında yapacağınız transferler çok kolay olmuyor. Vedat, Galip Güzel ve Koray Altınay'ın takıma katılmasıyla rekabet ortamı oluştu. Bu, bizi hedefimize daha kolay ulaştıracaktır.

"Beşiktaş'ın teknik direktörü olma hayalim var"

İbrahim Üzülmez, ilerleyen yıllarda Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapma hedefinin olup olmadığı konusunda ise şunları kaydetti:

Uzun vadede tabii ki Beşiktaş'ın teknik direktörü olma hayalim var. Vodafone Park neden olmasın. Bazen çok çalışarak o hayallere ulaşabilirsiniz. O hayali yaşıyorum. O yolu istiyoruz çünkü 11 sene hizmet etmişiz. Kaptanlık yapmışız. Bunu istiyorum ama kolay değil. Ulaşmak için acı çekeceğiz. Hiçbir şey imkansız değildir. Önce inanmak gerekiyor. Hayal ediyorum ama çok çalışmamız gerektiğini de düşünüyorum. Vodafone Park için herkes olumlu düşünceler içerisinde ama ben İnönü Stadı'nın kokusunu ve atmosferini özleyenlerdenim. Siyah-beyaz formaya aşık bir insanım. Beşiktaş bu ülkenin en büyük değerlerinden biridir. O değerin içerisinde bulunup, görev almak her hocanın isteyeceği şeydir.