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Ibrahimovic hayranı olduğu futbolcuyu açıkladı

İsveçli golcü oyuncu Zlatan Ibrahimovic, PSG forması giyen genç yıldız Mbappe'nin dünyanın en iyi futbolcusu olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
37 yaşındaki Ibrahimovic LA Galaxy formasıyla çıktığı 27 maçta 22 gol kaydetti.

37 yaşındaki Ibrahimovic LA Galaxy formasıyla çıktığı 27 maçta 22 gol kaydetti.

MLS ekiplerinden LA Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic verdiği röportajda, "Kylian Mbappe'nin performansını nasıl buluyorsun?" şeklindeki soruya cevap verdi.

20 yaşındaki futbolcuya hayranlığını dile getiren Ibrahimovic, "Mbappe fantastik bir oyuncu. İşini iyi yapıyor ve bu şekilde de devam edecek. İşine konsantre olmalı ve çok çalışmalı. Böylece dünyanın en iyisi olacak" dedi.


Egolu açıklamalarıyla bilinen Zlatan Ibrahimovic'in Mbappe için bu şekilde övgü dolu sözler kullanması dikkati çekti.

  • Mbappe genç yaşına rağmen PSG'nin en önemli yıldızı konumuna geldi. Fransız futbolcu bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 27 gol atarken, 14 de asist yapma başarısı gösterdi. Monaco ve PSG formalarıyla şampiyonluk yaşayan Mbappe milli takımda da FIFA Dünya Kupası zaferi yaşadı.

Portre: Yaşından büyük futbolcu Mbappe
Yeni Şafak

Portre: Yaşından büyük futbolcu Mbappe

Gelecek yıllara damga vurması beklenirken daha şimdiden adı Ronaldo ve Messi ile birlikte anılmaya başlanan Fransızların 19'luk yeteneği Kylian Mbappe'nin bilinmeyen yönleri…

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