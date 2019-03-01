Ibrahimovic hayranı olduğu futbolcuyu açıkladı

MLS ekiplerinden LA Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic verdiği röportajda, "Kylian Mbappe'nin performansını nasıl buluyorsun?" şeklindeki soruya cevap verdi.

20 yaşındaki futbolcuya hayranlığını dile getiren Ibrahimovic, "Mbappe fantastik bir oyuncu. İşini iyi yapıyor ve bu şekilde de devam edecek. İşine konsantre olmalı ve çok çalışmalı. Böylece dünyanın en iyisi olacak" dedi.

Egolu açıklamalarıyla bilinen Zlatan Ibrahimovic'in Mbappe için bu şekilde övgü dolu sözler kullanması dikkati çekti.

Mbappe genç yaşına rağmen PSG'nin en önemli yıldızı konumuna geldi. Fransız futbolcu bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 27 gol atarken, 14 de asist yapma başarısı gösterdi. Monaco ve PSG formalarıyla şampiyonluk yaşayan Mbappe milli takımda da FIFA Dünya Kupası zaferi yaşadı.