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İbrahimovic sahalardan uzun süre uzak kalacak

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic'in sol dizinden bir operasyon geçirdiği ve yeşil sahalardan 7-8 ay uzak kalacağı açıklandı.

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Haber Merkezi AA
İbrahimovic sahalardan uzun süre uzak kalacak
İbrahimovic 27 maçta 8 gol ve 3 asist üretti

Serie A'da 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, 40 yaşındaki golcüsünün sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı.

Milan'dan yapılan açıklamada, İbrahimovic'in önceden planlandığı üzere, bu sabah Fransa'nın Lyon kentinde sol dizinden bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Söz konusu operasyonla İbrahimovic'te, artroskopi altında lateral güçlendirme ve menisküs tamiri yoluyla ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılarak eklem dengesizliğinin kesin olarak çözülmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Kırmızı-siyahlı kulüp, operasyonun başarılı geçtiğini ve İbrahimovic'in iyileşmesinin tahmini olarak 7-8 ay süreceğini bildirdi.

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