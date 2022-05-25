İbrahimovic sahalardan uzun süre uzak kalacak

Serie A'da 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, 40 yaşındaki golcüsünün sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı.
Milan'dan yapılan açıklamada, İbrahimovic'in önceden planlandığı üzere, bu sabah Fransa'nın Lyon kentinde sol dizinden bir operasyon geçirdiği belirtildi.
Söz konusu operasyonla İbrahimovic'te, artroskopi altında lateral güçlendirme ve menisküs tamiri yoluyla ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılarak eklem dengesizliğinin kesin olarak çözülmesinin amaçlandığı kaydedildi.
Kırmızı-siyahlı kulüp, operasyonun başarılı geçtiğini ve İbrahimovic'in iyileşmesinin tahmini olarak 7-8 ay süreceğini bildirdi.