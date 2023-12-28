Mauro Icardi
Galatasaray, yarın oynayacağı Süper Kupa karşılaşması öncesi son hazırlıklarını tamamladı.
Icardi Süper Kupa'da forma giyebilecek mi?
Icardi Süper Kupa'da forma giyebilecek mi?
Hafta sonu oynanan Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonrası gözünde morarma meydana gelen Mauro Icardi, özel maskeyle antrenmanın tamamında takımla çalıştı.Yıldız oyuncu, yarın oynanacak final müsabakasında da maskeyle oynayacak.
Galatasaray'ın paylaşımı:
Galatasaray'ın paylaşımı:
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1 saat önce