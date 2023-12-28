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Spor

Yıldız isim çalışmalara başladı: Süper Kupa'da maskeyle oynayacak

Galatasaray - Fenerbahçe maçında yüzüne aldığı darbe sonrası antrenmanlara çıkamayan Mauro Icardi, Süper Kupa öncesi gerçekleşen son antrenmanda özel maskeyle yer aldı. Yarın oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek.

14:01 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 14:36 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mauro Icardi
Mauro Icardi

Galatasaray, yarın oynayacağı Süper Kupa karşılaşması öncesi son hazırlıklarını tamamladı.


Icardi Süper Kupa'da forma giyebilecek mi?

Hafta sonu oynanan Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonrası gözünde morarma meydana gelen Mauro Icardi, özel maskeyle antrenmanın tamamında takımla çalıştı.Yıldız oyuncu, yarın oynanacak final müsabakasında da maskeyle oynayacak.


Galatasaray'ın paylaşımı:






#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Süper Kupa
#Maske
1 saat önce
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