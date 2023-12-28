Galatasaray, Angelino transferi öncesinde listesinde bulunan sol bek Nuno Tavares için nabız yoklayacak. Peki sarı-kırmızılıların listesinde bulunan Nuno Tavares kimdir, kaç yaşında ve nereli? Oyuncuyla ilgili merak edilen bütün bu detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.