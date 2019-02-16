Icardi'nin eşinin aracını taşladılar

Serie A ekiplerinden Inter'de Icardi krizi farklı bir boyut kazandı. Kulübün yeni sözleşme önerisine sıcak bakmayan ve bu nedenle kaptanlığı elinden alınarak Avrupa Ligi maçında kadro dışı bırakılan 25 yaşındaki futbolcun eşi Wanda Nara'nın aracına taşlı saldırı yapıldı.

San Siro yakınlarından gerçekleşen olayda aracın içerisinde Wanda'nın çocuğunun da olduğu belirtilirken, herhangi bir yaralanmanın olmadığı ifade edildi.

Inter'li bazı taraftarlar, aynı zamanda Icardi'nin menajerliğini yapan Wanda'yı kulüple yaşanan anlaşmazlığın sorumlusu olarak gösteriyor