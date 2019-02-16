SERİE A

Icardi'nin eşinin aracını taşladılar

Arjantinli golcü Icardi'nin Inter'le yeni sözleşme imzalamamasının sorumlusu olarak gösterilen eşi Wanda Nara'nın aracı taşlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sampdoria'dan 2013'te Inter'e transfer olan Icardi, takımıyla çıktığı 210 maçta 122 gol attı.

Sampdoria'dan 2013'te Inter'e transfer olan Icardi, takımıyla çıktığı 210 maçta 122 gol attı.

Fotoğraf: JENNIFER LORENZINI / Reuters

Serie A ekiplerinden Inter'de Icardi krizi farklı bir boyut kazandı. Kulübün yeni sözleşme önerisine sıcak bakmayan ve bu nedenle kaptanlığı elinden alınarak Avrupa Ligi maçında kadro dışı bırakılan 25 yaşındaki futbolcun eşi Wanda Nara'nın aracına taşlı saldırı yapıldı.

San Siro yakınlarından gerçekleşen olayda aracın içerisinde Wanda'nın çocuğunun da olduğu belirtilirken, herhangi bir yaralanmanın olmadığı ifade edildi.

Inter'li bazı taraftarlar, aynı zamanda Icardi'nin menajerliğini yapan Wanda'yı kulüple yaşanan anlaşmazlığın sorumlusu olarak gösteriyor

Icardi, eşi ve çocuğuyla birlikte.
Icardi, eşi ve çocuğuyla birlikte.

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Inter Kulübü, Icardi'nin yerine Sloven kaleci Samir Handanovic'in takım kaptanlığına getirildiğini duyurdu.Ayrıca Icardi'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Avusturya ekibi Rapid Wien ile yarın yapılacak ilk maçın kadrosuna dahil edilmediği de belirtildi.Real Madrid başta olmak üzere transferde ismi birçok kulüple anılan 25 yaşındaki Icardi'nin Inter ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.Yıldız futbolcunun kadro dışı kalma sebebi olarak transfer görüşmeleri ve kulübün yeni sözleşme önerisine sıcak bakmaması gösteriliyor.Sampdoria'dan 2013'te Inter'e transfer olan Icardi, takımıyla çıktığı 210 maçta 122 gol attı.

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