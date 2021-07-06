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İcradan satılık spor kompleksi: İçinde stadyum da var

Antalya'da içinde Mardan Stadyumu'nun da bulunduğu spor kompleksi, 178 milyon 854 bin lira bedelle icradan satışa çıkarıldı.

Haber Merkezi DHA
İcradan satılık spor kompleksi: İçinde stadyum da var
Mardan Stadyumu

Aksu ilçesi Kundu bölgesinde, 2009 yılında Azeri asıllı Rus iş insanı Telman İsmailov tarafından 1,4 milyar dolar harcanarak inşa edilen ve 2010'da 'dünyanın en lüks oteli' seçilen Mardan Palace Hotel'e ait Mardan Stadyumu, antrenman sahaları ve 7 tarla, İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi'nce açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

102 bin 645 metrekare alan üzerine kurulu; içinde 2 futbol sahası, 5 tribün, antrenman sahası bulunan spor kompleksi ve lojmanlar 178 milyon 854 bin lira bedelle 28 Temmuz günü saat 13.00'te İstanbul Anadolu Adliyesi'nde açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak.

Mardan Palace Hotel
Mardan Palace Hotel

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