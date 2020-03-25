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Igor Angelovski’den Fatih Terim’e geçmiş olsun mektubu

Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski, koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim’e geçmiş olsun mektubu yolladı.

Haber Merkezi İHA
43 yaşındaki hoca 2015 yılından beri Makedonya'yı çalıştırıyor.

43 yaşındaki hoca 2015 yılından beri Makedonya'yı çalıştırıyor.

Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski, koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mektubu yazdı. Angelovski, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

  • "Yakalanmış olduğunuz hastalığın bilgisini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İnanıyorum ki sahada olan azminizin bir benzerini virüs karşısında da sergileyeceksiniz. Sizinle yeniden rakip olacağımız günleri sabırsızlıkla beklemekteyim."

Fatih Terim sosyal medyadan attığı bu tweet ile koronavirüse yakalandığını duyurmuştu:

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