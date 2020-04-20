AVRUPA LİGLERİ

İhracat liginde zirve Brezilya'nın

Brezilya, geçen yıl yurt dışında en fazla futbolcusu mücadele eden ülke olarak dikkati çekti. Yurt dışında 25 oyuncusu top koşturan Türkiye ise futbolcu ihraç eden 186 ülke arasında 86. basamakta yer aldı.

Haber Merkezi AA
Brezilya'nın dünyaca ünlü yıldızı Robinho, Süper Lig'de Başakşeir forması giyiyor.

Brezilya'nın dünyaca ünlü yıldızı Robinho, Süper Lig'de Başakşeir forması giyiyor.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı rapora göre, 2019 yılında 186 ülke, en az bir futbolcusuyla yurt dışında temsil edildi.

Brezilya, geçen yıl bin 600 futbolcuyla yurt dışında en fazla oyuncusu forma giyen ülke oldu. Bu futbolcuların yüzde 74,6'sı ülkelerin en üst düzey liglerinde görev aldı.

Listede Fransa, bin 27 futbolcuyla ikinci, Arjantin de 972 oyuncuyla üçüncü sıraya yerleşti.

Türkiye 86. sırada

Yurt dışında 25 oyuncusu top koşturan Türkiye ise futbolcu ihraç eden 186 ülke arasında 86. basamakta yer aldı. Geçen yıl söz konusu Türk futbolcuların yüzde 64'ü, yurt dışındaki en üst düzey liglerde görev yaptı.

Listede ilk 10'da bulunan ülkeler ve yurt dışında mücadele eden futbolcu sayıları şöyle;

  • 1. Brezilya - bin 600
  • 2. Fransa - bin 27
  • 3. Arjantin - 972
  • 4. İngiltere - 565
  • 5. İspanya - 559
  • 6. Sırbistan - 521
  • 7. Almanya - 480
  • 8. Kolombiya - 467
  • 9. Hırvatistan - 446
  • 10. Nijerya - 399

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