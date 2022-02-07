İki dünya starı aynı takımda forma giyebilir

Fransız ekibi Paris Saint-Germain ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna sorunsuz devam etse de teknik direktör Mauricio Pochettino ayrılma ihtimali konuşuluyor.
Tek şartı Ronaldo
Real Madrid'in eski teknik direktörü Zinedina Zidane'ın ismi PSG ile anılmaya başladı. Daily Mirror'un haberine göre Zidane takımın başına geçmesi durumunda Real Madrid'den eski öğrencisi Cristiano Ronaldo'yu istiyor. Haberde, tecrübeli çalıştırıcının tek şartı Portekizli süper starın transfer edilmesi.
Eğer bu transfer gerçekleşirse iki dünya yıldızı Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşacak. Juventus'tan ayrıldıktan sonra PSG'nin de istediği Ronaldo tercihini eski takımı Manchester United'den yana kullanmıştı.
Portekizli yıldız bu sezon kırmızı şeytanlarda 24 maça çıktı ve 14 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.