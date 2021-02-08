İkili averajda da üstün ​

Sarı-kırmızılı takım, aynı puandaki sarı-lacivertli rakibine karşı ikili averajda da üstünlük kurarak şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı.

Galatasaray, Süper Lig’de Fenerbahçe deplasmanında tarihi bir galibiyete daha imza attı. Geçen sene 20 yılın ardından ezeli rakibini Kadıköy’de deviren sarı-kırmızılılar, bu sezon da kritik mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Yeni transferi Mustafa Muhammed’in golüyle 3 puan kazanan Galatasaray derbi öncesi lider durumdaki Fenerbahçe’yi koltuğundan edip 48 puan ve averajla zirveye yerleşti. Sarı-kırmızılı takım, aynı puandaki sarı-lacivertli rakibine karşı ikili averajda da üstünlük kurarak şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı.

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından çok zorlu bir fikstüre giren Galatasaray, 5 maçlık periyotta minimum kayıpla devam etmek istiyordu. Sarı-kırmızılılar için bu süreç beklenenden çok daha iyi geçti. Sıfır kayıpla ilerleyen Galatasaray, bu periyotta 15 puan toplarken, 13 gol atıp, 2 gol yedi.