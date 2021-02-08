İkili averajda da üstün ​

Galatasaray, Süper Lig’de Fenerbahçe deplasmanında tarihi bir galibiyete daha imza attı. Geçen sene 20 yılın ardından ezeli rakibini Kadıköy’de deviren sarı-kırmızılılar, bu sezon da kritik mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
- Yeni transferi Mustafa Muhammed’in golüyle 3 puan kazanan Galatasaray derbi öncesi lider durumdaki Fenerbahçe’yi koltuğundan edip 48 puan ve averajla zirveye yerleşti. Sarı-kırmızılı takım, aynı puandaki sarı-lacivertli rakibine karşı ikili averajda da üstünlük kurarak şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı.
Beşiktaş mağlubiyetinin ardından çok zorlu bir fikstüre giren Galatasaray, 5 maçlık periyotta minimum kayıpla devam etmek istiyordu. Sarı-kırmızılılar için bu süreç beklenenden çok daha iyi geçti. Sıfır kayıpla ilerleyen Galatasaray, bu periyotta 15 puan toplarken, 13 gol atıp, 2 gol yedi.