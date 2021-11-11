Spor İkinci başkandan flaş iddia "Bu kulüpten yüz milyonlarca Euro çalındı"
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İkinci başkandan flaş iddia: "Bu kulüpten yüz milyonlarca Euro çalındı"

Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Adanur, “Bu kulüpten yüz milyonlarca Euro çalındı. Kulübün elektriği, suyu, doğalgazı kesildi, insanlar aylarca maaş alamadı, futbolcular bildiriler yayınladı ve bunların tamamı sadece 5 ay önce vardı, el insaf” diyerek eleştirilere cevap verdi.

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Haber Merkezi İHA
İkinci başkandan flaş iddia: Bu kulüpten yüz milyonlarca Euro çalındı
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri

Bursaspor'da 2. başkan Emin Adanur, eleştirilere çok sert sözlerle sitem etti.

Adanur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

  • "30 yaşındaki bir adama; vefakar ol, Bursaspor’u bataklıktan kurtar, paranı zamanını ver diye gazlaya gazlaya, kulübün en büyük sorunu olan tahtayı çözdür, borçları kapattır, sistem getir, bugüne kadar gerçekleşmemiş birçok konuyu gerçekleştir, sonra her hatada tokat at, yeter! 20 tane transfer gelir, 2’si kötü çıkar, her gün her saat o 2’si üzerinden linç ediliriz. 200 liradan 6 bin liraya kadar bilet olur, bin-bin 500 lira fazla diye kıyamet kopartılır, bildiriler yayınlanır. Tribünle hiç alakası olmayan tipler sosyal medyadan racon keser. Hayırdır ya ne oluyor size."

Emin Adanur
İHA
Emin Adanur

"Ben camiaya 40 milyon söz verip 50 milyon verince sizin kadar bağırmadım"

Emin Adanur sözlerine şöyle devam etti:

  • "Ben camiaya 40 milyon söz verip 50 milyon verince sizin kadar bağırmadım, hatta ağzımı bile açmadım ve bunu vermek zorunda değilim çünkü 40 söz verdim ve tuttum. Acemiydik, hata yaptık dedikçe üzerimize geliyorsunuz. Arkadaşlar, siz camiasınız siz taraftarsınız da biz neyiz onu anlamadım. Yahu bu kulüpten yüz milyonlarca Euro çalındı, kulübün elektriği, suyu, doğalgazı kesildi, insanlar aylarca maaş alamadı, futbolcular 'yönetime güvenmiyoruz' diye bildiriler yayınladı ve bunların tamamı sadece 5 ay önce vardı. El insaf, el insaf!"
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