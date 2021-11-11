İkinci başkandan flaş iddia: "Bu kulüpten yüz milyonlarca Euro çalındı" Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Adanur, “Bu kulüpten yüz milyonlarca Euro çalındı. Kulübün elektriği, suyu, doğalgazı kesildi, insanlar aylarca maaş alamadı, futbolcular bildiriler yayınladı ve bunların tamamı sadece 5 ay önce vardı, el insaf” diyerek eleştirilere cevap verdi.

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