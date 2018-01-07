İkinci yarı daha da kuvvetli olacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte dün düzenlenen Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2018 yılının tüm spor camiasına hayırlı olmasını dilediğini belirten Özbek, “Galatasaray’ın başarılarla dolu bir yıl geçirmesini temenni ediyorum. Galatasaray’da seçim periyodu bayram havasındadır, festivaldir. Galatasaray’ın en yüksek organı olan genel kurul bir araya gelir. Seçim de buna bir tat katar. Bütün Galatasaray Genel Kurul Üyeleri’ni seçime gelmeye davet ediyorum. Galatasaray’ın yelpazesi çok geniş. İnsan kaynağı çok geniş. Güzel bir seçim olacağını ümit ediyorum. Galatasaray için en faydalı yönetimin seçileceğinden şüphem yok” dedi. Özbek, sezonun ikinci yarısı için yaptığı değerlendirmede, “Devre arasında iyi bir kamp süreci geçireceğiz inşallah. Kamp süresince 1 hazırlık maçımız var zannediyorum. Futbolculara, teknik heyete kısacası güveniyoruz ve onlara iyi bir kamp dönemi diliyorum. İnşallah ikinci yarıda daha kuvvetli bir Galatasaray göreceğiz” diye konuştu.

ÜYE SAYISI 2 BİN 322'YE ÇIKTI

Bu arada divan kurulu toplantısında ise 166 üyeye divan kurulu beratı takdim edildi. Kurul Başkanı İrfan Aktar, üye sayısının 2322'ye yükseldiğini belirtti. Kulübün eski yöneticilerinden Haldun Üstünel ve Burak Elmas da divan beratı alanlar arasında yer aldı. Olağanüstü toplantıda ayrıca, 2017 yılında uluslararası organizasyonlarda ve Türkiye Şampiyonalarında başarılı olan sporcular ile antrenörlere ve şube yöneticilerine de divan başarı beratı verildi. Sporculara beratlarını, kulüp başkanı Dursun Özbek, başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin, eski başkanlardan Faruk Süren ile İrfan Aktar takdim etti. Başkan Özbek, yeni üyeler için yaptığı değerlendirmede ise, “166 yeni divan üyemiz oldu. Divan Kurulu, Galatasaray’ın çok önemli kurumlarından bir tanesi. Dolayısıyla yeni katılan üyelere Divan’a verecekleri destek adına şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Asamoah için 2 milyon Euro

Galatasaray, transfer listesinin ilk sırasında yer alan Juventus'un Ganalı sol beki Kwadwo Asamoah için ısrarlarını sürdürüyor. İtalyan Kulübü'nün yetkilileri ile masaya oturan sarı-kırmızılı yöneticilerin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu ara transfer döneminde kadrolarına katmak için 2 milyon Euro önerdikleri kaydedildi. Asamoah'ı göndermek için 4 milyon Euro isteyen Juventus'u ikna etmeye çalışan Galatasaray'ın, oyuncuyla ise prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi. Transferle ilgili olarak önemli bir açıklama da kulübün CEO'su Beppe Marotta'dan geldi. Marotta, "Bir oyuncu, takımdan ayrılmak isterse onu tutmayacağız, burası Juventus ve bu kulüpte sadece oynamak isteyenler oldu, bundan sonra da bu şekilde devam edecek" dedi.

Galatasaray'ın sol bek transferi için listesinde bulunan isimlerden olan Patrice Evra, sosyal medya üzerinden yeni takımının yakında belli olacağını ima etti. Instagram'da hikayesine video koyan Patrice Evra, ayakakkabılarının rengini değişeceğini söyledi ve "Bir şeyi değiştirmem gerek. Bu renk geride kaldı, yeni renk yakında gelecek. Bu oyunu seviyorum" ifadelerini kullandı. İtalya basınında yer alan habere göre, 36 yaşındaki oyuncu ile Galatasaray arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor ve hafta sonuna kadar bir anlaşma yapılması bekleniyor. İmzanın ilk etapta sezon sonuna kadar atılacağı, sözleşmeye 1 yıl da opsiyon eklenmesinin gündemde olduğu bildirildi. Sarı-kırmızılıların, Evra'ya yarım sezon için 1 milyon 250 bin Euro teklif ettiği belirtildi.