Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de Beşiktaş'a son dakika gelen golle 2-1 mağlup olan Konyaspor'da ani bir kararla İlhan Palut ile yollar ayrılmış, yerine Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic getirilmişti.





"30 saniyelik bir görüşmeydi"

Yayıncı kuruluşa katılan Palut, kulüpten ayrılması ve Emre Belözoğlu ile yaşadığı gerilime açıklık getirdi. 46 yaşındaki teknik adam ayrılış süreci ile ilgili, "Güzel bir süreç, 2 yıllık birliktelik. Genel anlamda başarılı bir süreç olarak bakabiliriz. Beşiktaş maçını kaybettik ama kazanabilecek bir maçtı. Oyuncularımda psikolojik olarak geri gitmeler gördüm. Ben de oyuncularımla beraber toplantılar yapıyordum. Sonrasında kulübün 2. Başkanı benimle görüşmeye geldi. 30 saniyelik bir görüşmeydi. Onlar için üzücü bir görüşme olacağını ancak yolları ayırmaya karar verdiklerini dile getirdiler. Kan değişikliği nedeniyle bu kararı aldıklarını söylediler" dedi.





"Beklemediğim bir noktaydı"

Hataylı teknik adam ayrılışı için, "Takımın daha iyi olması için istişarelerimiz oluyordu yönetimle. Perşembe günü oynanacak maç için oyuncularımla toplantı yaparken böyle bir durumu beklemem mümkün değildi. Hiç beklemediğim bir noktaydı. Anlaşamadığımız konular bu boyutta değildi. Herkes için sürpriz bir karardı. Benden hemen sonra yeni bir teknik adamla anlaşılması konusunda takdir kamuoyunundur" şeklinde konuştu.





"Teknik Direktörü olan kulüplerle görüşmeyeceğim"





Ayrılış sürecinin ardından farklı bir açıklama daha yapan Palut, "Teknik direktörü olan hiçbir kulüple görüşmeyeceğim. Hocasıyla yollarını ayıran hiçbir kulübün sosyal medya hesabında iki saat sonra "Hoş geldin İlhan Palut" açıklamasını göstermeyeceğim" dedi.





Konyaspor’da İlhan Palut ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Sırp Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic takımın başında ilk antrenmanına çıktı pic.twitter.com/1SH81d8uwx — SPOR (@yenisafakspor) January 17, 2023





"Emre Belözoğlu beni aradı"

Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından Emre Belözoğlu, "İlhan Palut bizden rahatsız, benden, Nuri'den rahatsız. Erken çıktığımızı dair düşünceleri olduğunu söylüyor. Biz İlhan Palut'un başarısından rahatsız değiliz. Devam etmesi, çok daha başarılı olması yönünde arzumuz, isteğimiz var" demişti.





Emre Belözoğlu: "İlhan Palut, bizden rahatsız. Benden, Nuri'den rahatsız. Erken çıktığımıza dair düşünceleri olduğunu söylüyor. Biz İlhan Palut'un başarısından rahatsız değiliz." — SPOR (@yenisafakspor) January 14, 2023





İlhan Palut konuyla ilgili, "Emre hocayla Trabzonspor maçının hemen ardından bir görüşme gerçekleştirdim. Emre hoca da beni Konyaspor'dan ayrıldığım zaman aradı. Başakşehir maçlarına gittiğimizde odasında oturur kahve içeriz. Aramızda böyle bir diyalog vardır. Nuri Şahin ile de konuşuruz. Türk hocalarla dayanışma içerisindeyiz. Ben Pro Lisans alımı konusunda değişiklik yapılması gerektiğini söyledim sadece. Pro Lisans benim için çok önemliydi. Benim gibi futbolculuk geçmişi olmayan teknik direktörler için çok zor bir olay. Elit futbolcuların 3-4 maç Milli takımda oynamasını ben 4 senelik antrenörlük yapsam bile tolere edemiyorum dedim. Yanlış anlaşılmasın Emre Belözoğlu çok iyi bir kariyere sahip, ama şimdi de çok iyi bir teknik direktör dedim, ardından Şenol hoca ve Aykut hocayı örnek gösterdim. Bu nokta üzerinden Emre hocayı bu şekilde bilgilendirmek bence art niyet" ifadelerini kullandı.



