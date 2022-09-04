Spor İlhan Palut "İstatistiklerde daha iyi olduğumuz bir maçı kazanarak ayrılıyoruz"
FUTBOL FUTBOL

İlhan Palut: "İstatistiklerde daha iyi olduğumuz bir maçı kazanarak ayrılıyoruz"

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, aldıkları galibiyet ile yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İlhan Palut Giresunspor galibiyeti sonrası ne dedi?
Konyaspor, 5 maçta 11 puan topladı.

Süper Lig’in 5. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor’u 1-0 mağlup etti.

"90 dakika iyi mücadele ettik"

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, "Beşinci maçımız. En başta iyi mücadelelere girdik. Çünkü baktığınız zaman Giresunspor iç sahada gerçekten coşkulu oyunlar oynayabiliyor. İyi sonuçlar alabiliyor. Bir kere bu mücadeleye karşılık vermemiz gerekiyordu. Daha sonra da kendi oyunumuzu sergileyip iyi bir sonuç almanın planlarıyla gelmiştik. Hava iki takım için gerçekten zorlayıcıydı. Özellikle bizim için saha şartları zorlayıcıydı. Zemin olarak zorluydu bugün. Bunun ötesinde maça gelecek olursak 90 dakika iyi mücadele ettik. Oyun disiplininden kopmadılar. Üstüne de topa sahip olup, pozisyonlar bulduk. İstatistiklere de baktığımız zaman daha iyi olduğumuz bir maçı kazanarak ayrılıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Giresunspor’a da geri kalan maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Yaşam
mücadelesini kaybetti

Ünlü futbolcunun aracının çarptığı yaşlı adam vefat etti.
20 üzeri gol atar

'20 üzeri
gol atar'
Anlaştığı takımı açıkladı

Anlaştığı
takımı açıkladı

​Rıdvan Dilmen'den Çağlar Söyüncü iddiası.
'Transfer <br>yapmayacağız'

'Transfer
yapmayacağız'

​Jorge Jesus, Batshuayi transferiyle beraber kadronun tamamlandığını açıkladı.
Fenerbahçe<br>3 puanı aldı

Fenerbahçe
3 puanı aldı

​Fenerbahçe, Kayserispor'u King ve Pedro'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.
'Kadroma çok güveniyorum'

'Kadroma çok güveniyorum'

Çağdaş Atan, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
'Benim için<br>kolay olmadı'

'Benim için
kolay olmadı'

​Emre Belözoğlu, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Başakşehir<br>doludizgin

Başakşehir
doludizgin

​Başakşehir, Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Sivas'ta<br>kazanan yok

Sivas'ta
kazanan yok
Serbest bırakıldılar

Serbest bırakıldılar

TFF'ye silahlı saldırıda bulunan şüpheliler serbest bırakıldı.
Evinde ilk<br>sırada başlayacak

Evinde ilk
sırada başlayacak

​F1'de sezonun 15. yarışında Verstappen, pole pozisyonunu elde etti.
Galatasaray Adası'na <br>silahlı saldırı

Galatasaray Adası'na
silahlı saldırı

​Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.
Derbide <br>gol yok

Derbide
gol yok

​Liverpool direkleri geçemedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.