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İlhan Palut: “Gruplara katılmak istiyoruz”

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında bu akşam Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile 1-1'in rövanşında karşılaşacak olan Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi Teknik Direktör İlhan Palut ve futbolculardan Ahmet Oğuz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi İHA
İlhan Palut: “Gruplara katılmak istiyoruz”
Yeşil beyazlılar, 1-1'in rövanşında Vaduz'u elemesi halinde Neftçi Bakü - Rapid Wien(2-1) eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Konferans Ligi’nde gruplara katılmak istediklerini belirterek, bu akşam 1-1'in rövanşında Vaduz karşısında sahada gerekli mücadeleyi vereceklerini ve iyi bir oyun oynayarak turu geçeceklerine inandığını belirtti.

"Gruplara katılmak istiyoruz"

İlk maçın berabere bittiğini, avantaj veya dezavantajdan söz edilemeyeceğini söyleyen İlhan Palut, “Kendi sahamızda artık tek maç üzerinden bir tur geçme mücadelesi vereceğiz. Bugün itibariyle hazırlıklarımızı yapacağımız antrenmanla tamamlamış olacağız. Hep diyoruz, Konferans Ligi’nde gruplara katılmak istiyoruz. Onun için de yarın sahada gerekli mücadeleyi vereceğimize ve iyi bir oyun oynayarak turu geçeceğimize inanıyorum. Biliyorsunuz Oğulcan’ın sakatlığı var, şu anda tedavi sürecinde. Kahraman’ı da zaten Vaduz maçları için listede ismini yazmamıştık. O da bizimle yarın olamayacak. Onun dışında tam kadro bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.
“Zeminin yıprandığını gördüm”

İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış seremonisinin stadyumda yapıldığını ve bu durumun zemini etkileyip etkilemediği ilgili sorulan soruya Palut, “Evet zeminle alakalı çalışmaları bugün fotoğraf ve videolarla bizleri iletildi. İlk başta şunu söyleyeyim, ülke tanıtımı, Konya tanıtımı adına gerçekten güzel bir organizasyon, güzel bir açılış vardı. Tabii ki gönül isterdi ki zemine zarar vermeden yapılabilseydi, ama sonuç olarak biraz yıprandığını ben de gördüm. En kısa zamanda inşallah eski haline döner” ifadelerini kullandı.

  • Ahmet Oğuz ise, turu geçmek istediklerini kaydederek, “Turu geçtikten sonra da kendi hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi düşünüyoruz. İnşallah maçı alıp taraftarımızı sevindirmek istiyoruz” diye konuştu.

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