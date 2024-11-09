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İlhan Palut: "Hak eden bir Çaykur Rizespor takımı vardı"

İlhan Palut: "Hak eden bir Çaykur Rizespor takımı vardı"

23:259/11/2024, Cumartesi
G: 9/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör İlhan Palut
Teknik direktör İlhan Palut

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Maça baktığınız zaman sahada daha çok pozisyon bulan, mücadele eden, maçı isteyen ve bence de hak eden bir Çaykur Rizespor takımı vardı. Oyuncularımı kutluyorum." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından basın toplantısında soruları yanıtladı.


Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da pozitif periyotlardan çıkıp bu karşılaşmaya gelmediğini belirtti.


"Oyuncularımda taktik, diziliş, formasyon gibi saha içi parametrelerden ziyade bir süredir göremediğim arzu, istek ve tabiri caizse maç kazanmak için savaşma gibi özellikleri görmek istiyorum. Onu tekrar yakalamak istiyorum. Çünkü geçen seneden bugüne negatif farkı oluşturan en önemli neden buydu."

"Bir gol buldular. Aslında böyle bir gol yemememiz lazım. Ama buna rağmen takımım oynamaya devam etti. İkinci yarı başında tekrar yüksek tempoyla başlayan bir takım vardı. Maça baktığınız zaman sahada daha çok pozisyon bulan, mücadele eden, maçı isteyen ve bence de hak eden bir Çaykur Rizespor takımı vardı. Oyuncularımı kutluyorum."


"Son dört haftada aldığımız üç galibiyet fena bir tablo gibi görünmese de hiçbir maçı kaybetmek istemiyoruz. Ama dediğim gibi o kadar kötü bir periyotla lige girdik ki hala düzlüğe çıkamıyoruz."






#Çaykur Rizespor
#İlhan Palut
#Trabzonspor

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