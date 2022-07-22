İlhan Palut: Hatrı sayılır bir avantaj yakaladık

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Belarus ekibi Bate Borisov’u 3-0 mağlup etti.

Kariyerinde ilk kez Avrupa sahnesinde yer alan Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Palut, açıklamalarının tamamında, "Kariyerim adına ilk Avrupa maçımdı. Sezonun da aynı zamanda ilk resmi maçıydı. Başlama vuruşuyla beraber kontrolü ele aldık.Bu kontrolü oyunun son düdüğüne kadar taşıdık. Kırmızı kart yedikten sonra Bate Borisov biraz etkili oldu sadece. İlk maç için gayet kabul edilebilir bir performans sergiledik. İkinci maç öncesi hatrı sayılır bir avantaj yakaladık. Yarından itibaren rövanşın hazırlıklarına başlayacağız. Rakibe saygı duyuyoruz, ciddiyetimizi koruyacağız. Futbol bir anda tersine dönebilir. Gruplara kalmak istiyoruz, 3 rakibi eleme yolunda geçiyor. İnşallah perşembe günü ikinci maçımızdan da güzel bir sonuçla ayrılacağız." ifadelerine yer verdi.