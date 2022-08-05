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İlhan Palut: "Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı"

Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile 1-1 berabere kalan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, rövanşta alacakları iyi bir sonuçla üst tura çıkacaklarına inandığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
İlhan Palut: Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı
İlhan Palut

Temsilcimiz Konyaspor, Vaduz ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, teknik direktör İlhan Palut maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Konya'da bu oyunu tekrarlamamız gerekiyor"

Palut, maçın oynandığı Rheinpark Stadı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, oyun hakimiyeti ve girilen pozisyon sayısı itibarıyla takımının daha iyi olduğunu ifade ederek "Günün daha iyi olan takımıydık. Bir anda konsantrasyon kaybından gol yedik. Hızlı şekilde toparlanıp gol bularak beraberliği yakaladık. Sahaya baktığımızda da kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Futbol her sonuca açık. Rakip fizik ve ritim olarak karşılık verdi. Hazır bir takım gördük sahada. Konya'da bu oyunu tekrarlamamız gerekiyor. Üçüncü bölgede daha dikkatli olmamız lazım. Bunları da başarırsak, bir üst tura çıkabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Konya'da alacağımız galibiyetle onları mutlu ederiz"

Yeşil-beyazlı takımı desteklemek için gelen taraftarlara da teşekkür eden Palut, "Daha iyi bir sonuçla evlerine göndermek isterdik. Belirli mesafelerden buraya geldiler. İnşallah Konya'da alacağımız galibiyetle onları mutlu ederiz" dedi.

  • Yeşil-beyazlı oyuncu Muhammet Demir de Vaduz karşısında beraberliği getiren golü attığı için mutlu olduğunu, ilerleyen günlerde daha da hazır geleceğini ve takıma katkı sağlayacağını ifade etti.

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