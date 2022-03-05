Spor İlhan Paluttan koreografi itirafı "Çok duygulandım"
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İlhan Palut'tan koreografi itirafı: "Çok duygulandım"

Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca çok duygulandığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlhan Paluttan koreografi itirafı: Çok duygulandım
Konyaspor ligde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 8. dakikada Ahmed Hassan ve 20. dakikada Amar Rahmanoivc'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan İlhan Palut, mücadeleyi değerlendirdi. Palut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İnanılmaz bir coşkuyla başladık"

"Çok fazla ihtiyacımız vardı galibiyete. Normalde oyun odaklı giden bir antrenörüm ama bugün bir şekilde kazansaydık mutlu olurdum. Kötü bir sonuç özgüven problemine yol açabilirdi. İnanılmaz bir coşkuyla başladık mücadeleye. Kompakt olarak oynayabildik. Takım savunması yaptık."

  • "Çok duygulandım"
  • "Koreografi yapılırken, ben daha içerideydim. Şampiyonlar Ligi müziğini duydum. Gözlerim doldu. Gerçekten duygulandım. Bir şehre bunun hayalini kurdurmak çok önemli bir iş. Ama insanları hayal kırıklığına uğratmak da kötü. Buna da hakkımız yok. Sonuna kadar bu mücadeleyi gösterelim."

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