İlk derbi Beşiktaş'ın: Trabzonspor, evinde konuk ettiği Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldu

Süper Lig’de sezonun ilk haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldu. Başlama vuruşuyla birlikte iki takım da bir birini kontrol ederek orta alanda oyuna hakim olmaya çalışırken, atak üstünlüğünü ele geçirerek sonuç üretecek ataklar geliştirmeye çalıştı. Savunma güvenliğini ön planda tutarak çabuk ataklarla gol arayan konuk ekip karşısında bordo-mavili ekip, özellikle pas bağlantılarında gösterdiği başarıyla maçın ilk bölümünde rakibine oyun anlamında üstünlük sağladı. Sörloth’un yokluğunda hem kadroda, hem de sistemde değişikliğe giden Trabzonspor, topu kendinde tutarak pas bağlantılarını sağlıklı yapıp maç boyunca gol arayan taraf oldu. Buna karşın konuk Beşiktaş, geride kazanılan toplarda Oğuzhan ve Atiba’nın hızlı çıkışlarıyla sonuç üretmeye çalıştıysa da Trabzonspor’un orta alanda ki baskısı ile oyunu önde oynama isteği ve arzusuyla 29 dakikaya kadar bunda başarılı olamadı. Bu dakikada ilk kez çok adamla Trabzonspor yarı alanına giren Beşiktaş, sol kenardan geliştirdiği atakta Tyler Boyd’un şutunda Hüseyin Türkmen’in kafasından seken topun filelere gitmesiyle 1-0 öne geçti.

DİSİPLİNDEN KOPTU

Beşiktaş, 61. dakikada kullandığı kornerde Flavio’nun Atiba’ya yaptığı hareketi VAR’dan izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı kararı verirken Flavıo’yu ikinci karttan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Penaltı atışını kullanan Mensah, Beşiktaş’ı 2-0 öne geçirdi. 74’de gelişen Beşiktaş atağında kale alanına gönderilen topu aşırtma bir vuruşla filelere gönderen Lens skoru 3-0 yaptı. 85. dakikada Campi’nin kendi yarı alanından ceza alanı önüne gönderdiği topta savunmanın arkasına sarkan Abdulkadir Ömür, kafa ile önüne aldığı topu filelere göndererek skoru 1-3 yaptı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

6. HAFTADA HAZIR OLURUZ KALİNİC’İ İSTİYORUZ

Beşiktaş’ın yardımcı antrenörü Murat Şahin, 6. haftaya kadar hazır olacaklarını söyledi. Trabzonspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerinin altını çizen Şahin, “Hemen hemen maç boyunca pozisyon vermedik, yediğimiz gol bile pozisyon değil. Tamamen plana sadık kaldı oyuncularımız. Milli ara sonrası 5. haftayı bay geçiyoruz. 6. haftadan itibaren tam anlamıyla hazır olacağız. Tüm planlarımızı buna göre yaptık. Galip geldiğimiz için mutluyuz” dedi. Kalinic transferi hakkında da konuşan Şahin, “Kalinic, görüştüğümüz isimlerden biri. Faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Maddi konular görüşülüyor. Oynatmak istediğimiz sisteme uygun 3-4 oyuncu gelecektir. Daha zamanımız var” diye konuştu.