SÜPER LİG

İlk derbi Beşiktaş'ın: Trabzonspor, evinde konuk ettiği Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldu

Süper Lig’in ilk derbisinde Trabzonspor sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. Siyah beyazlılar, 63. dakikada 10 kişi kalan zorlu rakibini 3-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Beşiktaşlı oyuncuların gol sevinci

Beşiktaşlı oyuncuların gol sevinci

Süper Lig’de sezonun ilk haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldu. Başlama vuruşuyla birlikte iki takım da bir birini kontrol ederek orta alanda oyuna hakim olmaya çalışırken, atak üstünlüğünü ele geçirerek sonuç üretecek ataklar geliştirmeye çalıştı. Savunma güvenliğini ön planda tutarak çabuk ataklarla gol arayan konuk ekip karşısında bordo-mavili ekip, özellikle pas bağlantılarında gösterdiği başarıyla maçın ilk bölümünde rakibine oyun anlamında üstünlük sağladı. Sörloth’un yokluğunda hem kadroda, hem de sistemde değişikliğe giden Trabzonspor, topu kendinde tutarak pas bağlantılarını sağlıklı yapıp maç boyunca gol arayan taraf oldu. Buna karşın konuk Beşiktaş, geride kazanılan toplarda Oğuzhan ve Atiba’nın hızlı çıkışlarıyla sonuç üretmeye çalıştıysa da Trabzonspor’un orta alanda ki baskısı ile oyunu önde oynama isteği ve arzusuyla 29 dakikaya kadar bunda başarılı olamadı. Bu dakikada ilk kez çok adamla Trabzonspor yarı alanına giren Beşiktaş, sol kenardan geliştirdiği atakta Tyler Boyd’un şutunda Hüseyin Türkmen’in kafasından seken topun filelere gitmesiyle 1-0 öne geçti.

DİSİPLİNDEN KOPTU

Beşiktaş, 61. dakikada kullandığı kornerde Flavio’nun Atiba’ya yaptığı hareketi VAR’dan izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı kararı verirken Flavıo’yu ikinci karttan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Penaltı atışını kullanan Mensah, Beşiktaş’ı 2-0 öne geçirdi. 74’de gelişen Beşiktaş atağında kale alanına gönderilen topu aşırtma bir vuruşla filelere gönderen Lens skoru 3-0 yaptı. 85. dakikada Campi’nin kendi yarı alanından ceza alanı önüne gönderdiği topta savunmanın arkasına sarkan Abdulkadir Ömür, kafa ile önüne aldığı topu filelere göndererek skoru 1-3 yaptı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

6. HAFTADA HAZIR OLURUZ KALİNİC’İ İSTİYORUZ

  • Beşiktaş’ın yardımcı antrenörü Murat Şahin, 6. haftaya kadar hazır olacaklarını söyledi. Trabzonspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerinin altını çizen Şahin, “Hemen hemen maç boyunca pozisyon vermedik, yediğimiz gol bile pozisyon değil. Tamamen plana sadık kaldı oyuncularımız. Milli ara sonrası 5. haftayı bay geçiyoruz. 6. haftadan itibaren tam anlamıyla hazır olacağız. Tüm planlarımızı buna göre yaptık. Galip geldiğimiz için mutluyuz” dedi. Kalinic transferi hakkında da konuşan Şahin, “Kalinic, görüştüğümüz isimlerden biri. Faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Maddi konular görüşülüyor. Oynatmak istediğimiz sisteme uygun 3-4 oyuncu gelecektir. Daha zamanımız var” diye konuştu.

Falcao kükredi: Kolombiyalı yıldız performasıyla parmak ısırttı
Falcao kükredi: Kolombiyalı yıldız performasıyla parmak ısırttı

Galatasaray’ın Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao, sezonun ilk maçında sarı-kırmızılı takımı galibiyete taşıyan isim olarak dikkat çekti. 34 yaşındaki futbolcu, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında gösterdiği performansla galibiyetin mimarı oldu. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle saha içerisinde istenilen performansı sergileyemeyen Kolombiyalı oyuncu, Gaziantep FK karşısında sergilediği futbolla birlikte bu sezon Galatasaray’ın en büyük silahlarından birisi olacağını ortaya koydu. Falcao, Gaziantep FK maçında attığı 2 golün yanı sıra bir de asist yapma başarısı gösterdi. Kolombiyalı oyuncu ayrıca yüzde 100 pas isabetiyle oynarken, 4’ü isabetli olmak üzere toplam 6 şut attı. Falcao, maç içerisinde bir tane de kilit pas verdi. Yeniler sevindirdiSarı-kırmızılı takımda 4 yeni transfer Gaziantep FK karşısında sezonun ilk resmi karşılaşmasına çıkarken, gösterdikleri performansla teknik heyetten tam not aldılar. Emre Kılınç, ilk maçında gösterdiği güzel futbolu attığı bir golle süsledi. 66 dakika forma giyen Arda Turan ise 11 ikili mücadelenin 9’unu kazandı, yüzde 84 pas isabetiyle oynadı ve 3 şut pası verdi. Omar Elabdellaoui ise hem ofansta hem de defansta teknik heyetin tüm isteklerini yerine getirdi. Fatih Öztürk ise kalesinde bir gol görmesine rağmen genel performansıyla teknik ekibe güven verdi. Okay bize gelmek istedi Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Metin Oktay’ın Kozlu Mezarlığı’ndaki anma töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın transfer gündeminde yer alan Okay Yokuşlu ile ilgili konuşan Albayrak, “Okay Yokuşlu, Türk futbolunun yetiştirdiği çok önemli isimlerden birisi. Kendisi tarafından bize gelmek istediği iletildi. Kulübü de maalesef satmayı veya kiraya vermeyi düşünmediklerini iletti” dedi. Mali konularda ince eleyip sık dokuduklarını aktaran Abdurrahim Albayrak, “Artık her şeyi çok ince eleyip, çok titiz davranıp, maliyeti düşük transferler yapmak istiyoruz. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. G.Saray taraftarları merak etmesin. Orta sahaya hocamızın listesi doğrultusunda aldığımız değerli futbolcumuz var” diye konuştu. Arjantinli yıldız Lucas Biglia İstanbul'a geldi: Sözleşmeyi yarın imzalayacak

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