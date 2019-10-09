İlk neşter Belhanda'ya

Sezona kötü başlayan ve yeni oyuncularından istenilen performansı alamayan Galatasaray’da işler iyi gitmiyor. Ligin en az gol atan takımı olan ve bu sezon çıktığı 9 maçta sadece 2 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılarda teknik heyet, ilk 11’e neşteri vurmaya hazırlanıyor. Takımın saha içi performansından memnun olmayan teknik heyet, bazı oyuncuları yedek kulübesine çekecek, bazılarını ise tribüne gönderecek. Saha içerisinde adeta yürüyen ve disiplinsiz tavırlarıyla dikkat çeken Younes Belhanda, ilk kesik yiyen futbolcu olacak. Kasımpaşa karşılaşmasında çenesi kırılan ve geçirdiği ameliyat sonrasında kendisi için hazırlanan özel maskeyle fedakârlık yaparak sahalara erken dönen Belhanda, yine de teknik heyetin istediği düzeyde değil.

SİSTEM 4-3-3’E DÖNÜYOR

Milli takım için lige verilen arada Mario Lemina’nın iyileşmesi beklenirken, teknik heyet sistemi 4-3-3’e çevirerek orta sahayı Nzonzi-Lemina-Seri üçlüsüyle kurmayı planlıyor. İlk 11’de düşünülmeyen Belhanda’nın ise bir süre tribüne gönderilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Sofiane Feghouli üzerinde aynı şeyi deneyen ve Cezayirli futbolcuyu bir süre yedek bırakan teknik heyet, sonrasında 29 yaşındaki futbolcudan 13 gol ve 7 asistlik katkı almıştı. Teknik heyet, Belhanda’yı da bir süre yedek bırakarak, Faslı futbolcunun kendisini toparlamasını bekleyecek. Belhanda’nın yanı sıra Selçuk İnan da artık kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun performansından memnun olmayan teknik kadro, Belhanda ile birlikte Selçuk’u da tribüne göndermeyi planlıyor.

Nzonzi’ye Torino kancası



İtalyan basını sezon başında Roma’dan Galatasaray’a kiralık olarak gelen Steven Nzonzi’ye Seri A ekibi Torino’nun talip olduğunu yazdı

Galatasaray’ın sezon başında Roma’dan kiraladığı Steven Nzonzi için İtalya’dan çarpıcı bir iddia geldi. Torino merkezli Tuttosport gazetesi, Serie A ekiplerinden Torino’nun Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı. İtalyan ekibinin Ocak ayında Nzonzi için hamle yapacağı öne sürüldü. Gazete ayrıca 30 yaşındaki futbolcunun Türkiye’de mutlu olmadığını iddia etti. Nzonzi’yi Roma’dan bedelsiz olarak bir yıllığına kiralayan Galatasaray, sezon sonunda 500 bin Euro karşılığında oyuncuyu bir yıl daha kiralama hakkını elinde tutuyor. Galatasaray ayrıca 16 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun ödenmesi durumunda Fransız futbolcunun bonservisini alma hakkına da sahip. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Gomis Falcao’ya güveniyor



Bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, Radamel Falcao’ya güveniyor. Fransa basınına konuşan golcü futbolcu, ‘’İstanbul kariyeri biraz gergin başladı ama zamanla her şey yoluna girecektir’’ dedi. Fransa’da bir televizyon kanalına konuk olan 34 yaşındaki futbolcunun gündeminde, sarı-kırmızılıların yeni transferi Falcao vardı. Kolombiyalı golcüye güvendiğini belirten Gomis, ‘’Transferi öncesinde onunla konuşmuştuk. İstanbul kariyeri biraz gergin başladı ama zamanla her şey yoluna girecektir’’ diye konuştu.