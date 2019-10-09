İlk neşter Belhanda'ya
SÜPER LİG

İlk neşter Belhanda'ya

Süper Lig’de geride kalan haftalarda kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray’da sistem değişiyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımı değiştirmeye hazırlanan teknik heyet, ilk kesiği Faslı yıldız Younes Belhanda’ya atacak.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Younes Belhanda

Younes Belhanda

Sezona kötü başlayan ve yeni oyuncularından istenilen performansı alamayan Galatasaray’da işler iyi gitmiyor. Ligin en az gol atan takımı olan ve bu sezon çıktığı 9 maçta sadece 2 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılarda teknik heyet, ilk 11’e neşteri vurmaya hazırlanıyor. Takımın saha içi performansından memnun olmayan teknik heyet, bazı oyuncuları yedek kulübesine çekecek, bazılarını ise tribüne gönderecek. Saha içerisinde adeta yürüyen ve disiplinsiz tavırlarıyla dikkat çeken Younes Belhanda, ilk kesik yiyen futbolcu olacak. Kasımpaşa karşılaşmasında çenesi kırılan ve geçirdiği ameliyat sonrasında kendisi için hazırlanan özel maskeyle fedakârlık yaparak sahalara erken dönen Belhanda, yine de teknik heyetin istediği düzeyde değil.

SİSTEM 4-3-3’E DÖNÜYOR

Milli takım için lige verilen arada Mario Lemina’nın iyileşmesi beklenirken, teknik heyet sistemi 4-3-3’e çevirerek orta sahayı Nzonzi-Lemina-Seri üçlüsüyle kurmayı planlıyor. İlk 11’de düşünülmeyen Belhanda’nın ise bir süre tribüne gönderilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Sofiane Feghouli üzerinde aynı şeyi deneyen ve Cezayirli futbolcuyu bir süre yedek bırakan teknik heyet, sonrasında 29 yaşındaki futbolcudan 13 gol ve 7 asistlik katkı almıştı. Teknik heyet, Belhanda’yı da bir süre yedek bırakarak, Faslı futbolcunun kendisini toparlamasını bekleyecek. Belhanda’nın yanı sıra Selçuk İnan da artık kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun performansından memnun olmayan teknik kadro, Belhanda ile birlikte Selçuk’u da tribüne göndermeyi planlıyor.

  • Nzonzi’ye Torino kancası
  • Steven Nzonzi
    Steven Nzonzi
  • İtalyan basını sezon başında Roma’dan Galatasaray’a kiralık olarak gelen Steven Nzonzi’ye Seri A ekibi Torino’nun talip olduğunu yazdı
  • Galatasaray’ın sezon başında Roma’dan kiraladığı Steven Nzonzi için İtalya’dan çarpıcı bir iddia geldi. Torino merkezli Tuttosport gazetesi, Serie A ekiplerinden Torino’nun Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı. İtalyan ekibinin Ocak ayında Nzonzi için hamle yapacağı öne sürüldü. Gazete ayrıca 30 yaşındaki futbolcunun Türkiye’de mutlu olmadığını iddia etti. Nzonzi’yi Roma’dan bedelsiz olarak bir yıllığına kiralayan Galatasaray, sezon sonunda 500 bin Euro karşılığında oyuncuyu bir yıl daha kiralama hakkını elinde tutuyor. Galatasaray ayrıca 16 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun ödenmesi durumunda Fransız futbolcunun bonservisini alma hakkına da sahip. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
  • Gomis Falcao’ya güveniyor
  • Radamel Falcao
    Radamel Falcao
  • Bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, Radamel Falcao’ya güveniyor. Fransa basınına konuşan golcü futbolcu, ‘’İstanbul kariyeri biraz gergin başladı ama zamanla her şey yoluna girecektir’’ dedi. Fransa’da bir televizyon kanalına konuk olan 34 yaşındaki futbolcunun gündeminde, sarı-kırmızılıların yeni transferi Falcao vardı. Kolombiyalı golcüye güvendiğini belirten Gomis, ‘’Transferi öncesinde onunla konuşmuştuk. İstanbul kariyeri biraz gergin başladı ama zamanla her şey yoluna girecektir’’ diye konuştu.

Burası futbol ailesi var
Burası futbol ailesi var

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolculardan olan John Obi Mikel, Trabzonspor Dergisi’nin 167’nci sayısına açıklamalarda bulundu.32 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, Trabzonspor’a imza atmasının ardından kendisini aile ortamı içinde bulduğunu söyleyerek, “Buraya gelince ailenin içine geldiğinizi hissediyorsunuz. Birbiriyle bütünleşmiş, birbirini çok seven, birlikte çalışan oyuncu grubuyla birlikte teknik heyet ve profesyoneller gördüm. İlk geldiğimde kendi adıma değişimin verdiği zorlukları çektim. Bu normal bir durum. Çünkü yeni bir kültüre ve sisteme alışmanız gerekiyor. Zaman alan bir durum. Ancak kulübe geldiğim andan itibaren herkes tarafından çok iyi karşılandım. Harika bir teknik heyete sahibiz. Sturridge ile birlikte antrenman farklılıklarını gördük. Dolayısıyla buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Fiziksel olarak gün geçtikçe daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Ekstra çalışmalarla aynı seviyeye gelmeye çalışıyorum” dedi.KALİTELİ GENÇLER VARTakıma geldiğinde göze çarpan ilk şeylerden birinin gençlerin kalitesi olduğunu söyleyen deneyimli futbolcu, “Kulübün sisteminin genç oyuncuları yetiştirip takıma kazandırmak olduğunu gördüm. Genç oyuncuların çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ben de antrenmanlarda tecrübelerimi paylaşıp, neleri yapıp neleri yapmamaları hususunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Onları iyiye ve doğruya yönlendirme amacındayım. Takımla antrenmanlara çıktığımda Abdülkadir Ömür’ü görüp, ‘vauvvv’ demiştim. İnanılmaz derecede çok yetenekli bir oyuncu. Sakat olması çok üzücü, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı. Ancak sakat bile olsa tüm dünya onun ne kadar yetenekli ve istekli bir oyuncu olduğunu görebiliyor. Böyle oyuncuların olması ve oynayabilmesi takım adına çok olumlu bir durum. Kulüp de onlara gereken şansı veriyor. Bu oyuncuların bir şeyleri başarabilmesi için bu şansı vermeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı.BEKLENTİLERİN FARKINDAYIZMisyonunun çok açık ve net olduğunu söyleyen John Obi Mikel, “Geçen sezon çok başarılı bir takım vardı. Takımımız şimdi o başarının üstünü hedefliyor. Dolayısıyla ben de bu hedefe ulaşma konusunda takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Kısaca misyonum, takıma yardımcı olmak. Ancak böyle bir takımın içine dahil olmak zordur. Başlangıçta bu sorunu yaşadım ama şimdi alıştığımı söyleyebilirim. Taraftarın, takımın, hocamızın bizden beklentilerini biliyoruz. Bu beklentilerin karşılanması adına hem tecrübelerimle hem de sahada yaptıklarımla katkı sağlamak istiyorum. Başarıların parçası olmak için buradayım” diye konuştu.Nwakaeme kendine geldiTrabzonspor’un geçen sezon en önemli gol kozlarından biri olan ve attığı 11 golün yanında yaptığı 10 asistle takımına katkı sağlayan Anthony Nwakaeme, ligde son iki haftada attığı gollerle eski günlerinin sinyalini verdi. Bu sezon çıktığı ilk 10 resmi müsabakada siftah yapamayan Nijeryalı futbolcu, bordo-mavililerin Süper Lig’in 6. haftasında evinde 4-1 kazandığı Beşiktaş maçında 1 gol ve 1 asist yaparak 161 gün sonra ağları sarsmayı başarmıştı. Beşiktaş maçının ardından Çaykur Rizespor maçında da rakip fileleri havalandırıp takımına galibiyeti getiren Nwakaeme, şansızlığını da kırmış oldu. Trabzonspor, Nijeryalı oyuncunun Süper Lig’de gol attığı maçları ise kaybetmedi.Mehmetçiğe anlamlı destek Fırat’ın doğusuna yapılması beklenen askeri operasyon Barış Pınarı Harekatı’na Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor’da sessiz kalmayarak destek verdi. Önceki gece hareketli saatler yaşanan operasyonun ardından Trabzonspor’dan Türk ordusuna anlamlı bir destek videosu geldi. Paylaşılan videoda ordumuza duyulan güveni belirten bordo-mavililerin bu düşüncesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Trabzonsporlu taraftarların yanı sıra Türk halkının gururla izlediği bu video kısa sürede sosyal medyada en çok tıklanılan video oldu. Paylaşılan video; “Her şart ve koşulda sizinleyiz! #BarışPınarıHarekatı #TürkMilletiOrdusununYanında” etiketleriyle yayınlandı. Öte yandan Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor da, Türk askerine destek vererek, “Dualarımız ve yüreğimiz sizlerle! #TürkMilletiOrdusununYanında” paylaşımını yaptı.Eskişehirspor'u bekleyen büyük tehlike: Küme düşürülebilir

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