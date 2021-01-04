PTT 1.LİG

İlk yarıyı lider tamamladı, gözünü Süper Lig'e dikti

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 44 yıllık Süper Lig özlemine son verme hedefiyle başladığı sezonun ilk yarısını 35 puanla lider tamamladı.

Haber Merkezi AA
Giresunsporlu futbolcuların Tuzlaspor maçındaki gol sevinci.

Giresunsporlu futbolcuların Tuzlaspor maçındaki gol sevinci.

Fotoğraf: Hakan KABAHASANOĞLU / DHA

Geride kalan 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 35 puan toplayan yeşil-beyazlılar, ligin ilk yarısını zirvede bitirmeyi garantiledi.

Karadeniz temsilcisi, 35 puanın 20'sini iç sahada elde ederken, deplasmanlarda ise 15 puan almayı başardı.

Giresunspor, 8. haftada Ümraniyespor önünde evinde aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından ligde çıkışa geçti ve son 9 maçta hiç mağlup olmadı.

Yeşil beyazlılar, son 9 karşılaşmada sahadan 7 galibiyet, 2 beraberlikle ayrıldı.

Son 6 maçın tamamını kazanma başarısı sağlayan Giresun temsilcisinin, 9 maçta topladığı 23 puan ise devreyi zirvede tamamlamasında önemli rol oynadı.

Son 6 maçta kalesini gole kapattı

Ligde yakaladığı çıkışın yanı sıra Giresunspor, son 6 maçta kalesinde gol görmedi.

Karadeniz ekibi, 11'inci haftada İstanbulspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından kalesini gole kapattı.

Son dakikalarda attığı gollerle 10 puan topladı

Giresunspor, maçların son dakikalarında attığı gollerle 10 puan toplamayı başardı.

Son dakika golleriyle yeşil-beyazlılar, Boluspor'u 2-1, Adanaspor'u 4-3 ve Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. İstanbulspor ile de 1-1 berabere kaldı.

44 yıllık Süper Lig özlemi

1970-1971 sezonunda o zamanki adıyla Türkiye 1. Ligi'ne (Süper Lig) yükselen Karadeniz temsilcisi, 5 sezon burada mücadele etti.

Trabzonspor'un ikinci şampiyonluğunu kazandığı 16 takımlı 1976-1977 sezonunda ise son sırada yer alarak bir alt lige düştü.

Giresun ekibi, o sezondan itibaren Süper Lig'e yükselemezken, kulübün bir üst lig özlemi 44 yıldır devam ediyor.


Kayserispor engelini aşan Beşiktaş ligin yeni lideri oldu
Kayserispor engelini aşan Beşiktaş ligin yeni lideri oldu

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi. Siyah beyazlılar bu sonuçla Süper Lig'in yeni lideri oldu.Karşılaşmadan dakikalar;5. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Atiba’nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Doğan topu kornere çeldi.12. dakikada N’Koudou’nun ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Mensah’ın vuruşunda kaleci Doğan gole izin vermedi.33. dakikada Lennon’un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Lopes’in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.45. dakikada N’Koudou’nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.76. dakikada N'Koudou'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ön direğe koşu yapan Josef de Souza topu kafasıyla aşırdı. Arka direkte uygun pozisyonda Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.84. dakikada Larin'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren N'Sakala, Sapunaru'nun müdahelesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren maçın hakemi Fırat Aydınus VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti.GOL!89. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan N'Koudou meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-190+4 dakikada N'Koudou'nun ortasında ceza sahası içerisinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Ajdin Hasic'in kafa şutunda top az farkla auta gitti.90+6 dakikada Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Denis Alibec'in sert şutunda kaleci sağına giden topu son anda kornere çelmeyi başardı.GOL!90+7 dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun ara pasında topla buluşan Ajdin Hasic kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2Karşılaşma konuk ekip Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Süper Lig&#39;in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor&#39;u 2-0 mağlup ederek haftayı lider tamamladı. pic.twitter.com/1TtI1dMrGH&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 3, 2021

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