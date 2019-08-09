İlkay Gündoğan'dan 4 yıllık imza
PREMİER LİG

İlkay Gündoğan'dan 4 yıllık imza

Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Haber Merkezi IHA
İlkay'ın güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

İlkay'ın güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fotoğraf: CARL RECINE / Reuters

İngiltere Premir Lig ekiplerinden Manchester City, transfer çalışmaları kapsamında kadrosunda bulunan İlkay Gündoğan ile sözleşme yeniledi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İlkay'ın sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Sözleşmesinin uzatıldığı için mutlu olduğu söyleyen İlkay, Teknik Direktör Pep Guardiola ile çalıştığı için de kendini ayrıcalıklı hissettiğini ifade etti.


  • 2016 yaz transfer döneminde Borrisia Dortmund'dan 27 milyon euroya transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, Manchester ile çıktığı 114 resmi müsabakada 17 gol atarken, 17 de asist yaptı. Geçtiğimiz sezon toplam 50 resmi karşılaşmada görev alan Türk asıllı Alman futbolcu, 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 kez de arkadaşlarına asist yaptı.

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