İlkay Gündoğan'ın forması Ollier hastalığına yakalanan Dilara'ya umut olacak

Twitter'da yaptığı paylaşımla formasını açık artırmaya çıkardığını duyuran İlkay Gündoğan, "Hayat kurtaran ameliyatı mümkün kılalım" ifadelerini kullandı.

Dilara Abanoğlu, 100 bin kişide bir görülen Ollier hastalığı tedavisi görüyor. Almanya'da yaşayan Dilara'nın bacağı, sol dizinde bulunan tümörün ilerlemesi halinde kesilme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.

Dilara'nın bacağının kurtarılabilmesi için açık artırma başlatan İlkay Gündoğan, takımının Borussia Dortmund ile oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında giydiği imzalı ve yırtık formasının tüm gelirini kampanya için kullanacak.

Dünyada sayılı merkezde yapılan tedavi için Dilara'nın ailesi geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti.

Bid now on my signed (ripped) matchworn shirt, that I wore in the first leg of our @ChampionsLeague quarter-finals against @BVB! Proceeds go to 8-year-old Dilara who is fighting against a very rare disease - let's make her live-saving surgery possible! 🙏🏼 https://t.co/t54tUioKag pic.twitter.com/9eubMd0VSy April 15, 2021