İmzayı attı: Josef de Souza artık Beşiktaşlı

Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Josef de Souza, siyah beyazlılara 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklamalar kısa süre içerisinde yapılacak.
Haber MerkeziYeni Şafak
Welinton, N'Sakala, Mensah, Atakan Üner ve Montero'yu kadrosuna katan Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı futbolcu Josef ile anlaşmaya vardı.
Dün ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen oyuncunun 1+1 yıllık sözleşmeye imzayı attığı öğrenildi.
"İstanbul ikinci evim"
Josef de Souza İstanbul'a geldiğinde basın mensuplarına, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum" açıklamasında bulunmuştu.
Suudi Arabistan'da Al Ahli formasıyla 41 maça çıkan Josef, 1 gol atarken 6 da asist yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, Al Ahli'den önce Fenerbahçe'de forma giymişti.
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