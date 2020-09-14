TRANSFER

İmzayı attı: Josef de Souza artık Beşiktaşlı

Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Josef de Souza, siyah beyazlılara 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklamalar kısa süre içerisinde yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Josef, dün havaalanı çıkışında kartal pozu vermişti.

Josef, dün havaalanı çıkışında kartal pozu vermişti.

Fotoğraf: IHA

Welinton, N'Sakala, Mensah, Atakan Üner ve Montero'yu kadrosuna katan Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı futbolcu Josef ile anlaşmaya vardı.

Dün ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen oyuncunun 1+1 yıllık sözleşmeye imzayı attığı öğrenildi.

"İstanbul ikinci evim"

Josef de Souza İstanbul'a geldiğinde basın mensuplarına, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum" açıklamasında bulunmuştu.

  • Suudi Arabistan'da Al Ahli formasıyla 41 maça çıkan Josef, 1 gol atarken 6 da asist yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, Al Ahli'den önce Fenerbahçe'de forma giymişti.

Emre Belözoğlu'nun telefonda konuştuğu golcü ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun telefonda konuştuğu golcü ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin golcü transferindeki hedeflerini açıkladı.Santrfor bölgesi için üç aday olduğunu belirten Çelikler'in, konuyla ilgili Haber Global'de yaptığı açıklamalar şöyle;"Ze Luis’i direkt Emre Belözoğlu aramış""Samatta adaylardan biri, benim duyduğum Lazio’da oynayan Caicedo ikinci ihtimal, Portolu Ze Luis’i direkt Emre Belözoğlu aramış, 8 milyon euro bonservisi var. Oyuncu, 'Ben gelirim ama bonservis var' demiş. Bonservis de 8’den 7’ye düşmüş, daha aşağı değil. Fenerbahçe’de bir de Cavani konuşuluyor ama çok zor. Kaynaklarım doğrulamadı sponsor dedikodularını."31 maç 10 golBeşiktaş'ın da ilgilendiği oyuncular arasında yer alan Ze Luis, 2019 yazında Spartak Moskova'dan 10.75 milyon euro bonservisle Porto'ya transfer oldu. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, Portekiz ekibiyle çıktığı 31 maçta 10 gol atarken, 2 de asist kaydetti.Tümer Metin Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Rahat 30 gol atarFenerbahçelilerin konuştuğu '30 gol atacak forvet'in ismi ortaya çıktı


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Gasperini: Kaybedenlerin şampiyonu
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.