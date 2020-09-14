İmzayı attı: Josef de Souza artık Beşiktaşlı

Welinton, N'Sakala, Mensah, Atakan Üner ve Montero'yu kadrosuna katan Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı futbolcu Josef ile anlaşmaya vardı.

Dün ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen oyuncunun 1+1 yıllık sözleşmeye imzayı attığı öğrenildi.

"İstanbul ikinci evim"

Josef de Souza İstanbul'a geldiğinde basın mensuplarına, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum" açıklamasında bulunmuştu.

Suudi Arabistan'da Al Ahli formasıyla 41 maça çıkan Josef, 1 gol atarken 6 da asist yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, Al Ahli'den önce Fenerbahçe'de forma giymişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Souza (@souza_5)'in paylaştığı bir gönderi ( 10 Haz, 2020, 8:58öö PDT )

Emre Belözoğlu'nun telefonda konuştuğu golcü ortaya çıktı Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin golcü transferindeki hedeflerini açıkladı.Santrfor bölgesi için üç aday olduğunu belirten Çelikler'in, konuyla ilgili Haber Global'de yaptığı açıklamalar şöyle;"Ze Luis’i direkt Emre Belözoğlu aramış""Samatta adaylardan biri, benim duyduğum Lazio’da oynayan Caicedo ikinci ihtimal, Portolu Ze Luis’i direkt Emre Belözoğlu aramış, 8 milyon euro bonservisi var. Oyuncu, 'Ben gelirim ama bonservis var' demiş. Bonservis de 8’den 7’ye düşmüş, daha aşağı değil. Fenerbahçe’de bir de Cavani konuşuluyor ama çok zor. Kaynaklarım doğrulamadı sponsor dedikodularını."31 maç 10 golBeşiktaş'ın da ilgilendiği oyuncular arasında yer alan Ze Luis, 2019 yazında Spartak Moskova'dan 10.75 milyon euro bonservisle Porto'ya transfer oldu. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, Portekiz ekibiyle çıktığı 31 maçta 10 gol atarken, 2 de asist kaydetti.Tümer Metin Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Rahat 30 gol atarFenerbahçelilerin konuştuğu '30 gol atacak forvet'in ismi ortaya çıktı



