Independent: Macron, Fransız silahlarının sadık müşterisi Sisi'yi ödüllendirdi

Avrupa'da Mısır cunta lideri Abdulfettah es-Sisi'nin Fransa ziyaretinin etkileri sürüyor.

SİSİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

İngiliz Independent gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Mısır cunta lideri Abdulfettah es-Sisi'ye Fransız Legion d'honneur onur nişanını, onu Fransız silah endüstrisinin sadık müşterisi olduğu için ödüllendirmek adına verdiğini yazdı.

Gazetenin haberinde, Paris ziyaretinde Sisi'ye onur nişanı verildiği törene Fransız gazetecilerin davet edilmediği ve Paris yönetiminin buna ilişkin resmi açıklama yapmadığı belirtildi.

Buna ilişkin Fransız basınında da görüntülerin yayımlanmadığını, bunların Mısır medyasında yer aldığı ifade edilen haberde, Paris'teki Amerikan Üniversitesi'nde Profesör Ziad Majed'in sözlerine yer verildi.

Majed, Fransız yetkililerin zor durumda kaldığını, bu nedenle törende Fransız gazetecilerin yer almadığını kaydetti.

ÇİFTE STANDART

Fransa'nın "Sisi rejiminin" ülkedeki baskılarının normalleşmesinde rolü bulunduğunu kaydeden Majed, "Aşırıcılıkla mücadele konusunda bir mesaj vereceğiniz zaman, en kötüsü suçsuzluğu kabul etmek ve ilişkilerde şart aramamak olur. Bu çifte standardı ve insan hakları ihlallerini kabul etmenin bir yoludur. Bu, radikalizmin her türlüsü için mükemmel bir koşuldur." yorumu yaptı.

Haberde, Mısır'da insan hakları savunucusu 3 kişinin tutuklandığı ve daha sonra serbest bırakıldığı hatırladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün, "Sisi'nin Cumhurbaşkanlığı döneminde, Mısır on yıllardır en kötü insan hakları krizini yaşadı." ifadesinin yer aldığı haberde, Macron'un Sisi ile düzenlediği basın toplantısında, Mısır ile ekonomi ve savunma alanındaki iş birliğini, insan hakları konusunda fikir ayrılığı nedeniyle şartlandırmayacağını açıkladığı hatırlatıldı.

Haberde, Fransa'nın Mısır'a yaptığı silah satışlarından faydalandığı, Sisi'nin Paris'te, savaş uçakları da üreten Airbus ve Dassault Aviation şirketlerini ziyaret ettiği belirtildi.

SİSİ MEŞRUİYETİN TADINI ÇIKARDI!

Darbeyle yönetime gelen Sisi'nin Elysee Sarayı'nın kendisine verdiği meşruiyetin "tadını çıkardığı" kaydedilen haberde, Mısır'da basının ve sosyal medyanın Sisi'nin Paris'teki temaslarını içeren fotoğraflarıyla dolu olduğunu aktarıldı.

Haberde, Fransa'nın Mısır'a daha fazla ihtiyacı olduğu ifade edilerek, Paris'in dünyadaki diplomatik ve ekonomik etkisi ile askeri gücü azalırken, gücünü ve etkisini göstermek için Mısır gibi müttefiklere ihtiyacı var. (Fransa için) Mısır, Türkiye'nin hedeflerine karşı gelmek için bir güç oldu. Paris, Türkiye'yi kendi çıkarlarına yönelik tehdit oluşturan önemli sorunlu ulus olarak tanımladı. Türkiye'nin oluşturduğu tehdit Rusya ve Çin'den daha büyük." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mısır'ın Fransa'ya Libya, Doğu Akdeniz ve Sudan'da etkisini koruması için yardım ettiği ifade edilen haberde, Mısır bunu yaparken Fransa'nın bu ülkeye, insan hakları ihlallerine rağmen, silah sattığı ve diplomatik destek sağladığı vurgulandı.

Haberde, Fransız siyasetçilerinin uzun süre boyunca Sisi'nin Orta Doğu'da istikrarı sağlayabileceği ve radikalleşmeyle mücadele edebileceği fikrine kapıldığı belirtildi.

Şeref Nişanı olarak da bilinen Ordre national de la Legion d'honneur, Napolyon Bonapart'ın 19 Mayıs 1802 tarihinde imzaladığı bir kanun ile Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı olarak kabul edildi.

KIRMIZI HALI İLE KARŞILANMIŞTI

Sisi, 6-9 Aralık'ta Paris'e ziyaret gerçekleştirmişti. Macron'un Sisi'yi kırmızı halılarda karşılanmasına tepki gösterilmişti.

Uluslararası insan hakları örgütleri, Macron'dan, Sisi'ye Mısır'daki "insan hakları ihlalleri" ile keyfi nedenlerden dolayı tutuklanan aktivist ve insan hakları savunucularının serbest bırakılması konusunda baskı yapmasını istemişti.

Macron'un Fransa'yı ziyaretinde Sisi'ye 'onur nişanı' verdiği ortaya çıktı Fransız basınından saklanan görüntüler, Quotidien isimli televizyon programının sunucusu Yann Barthes'in, Mısır Cumhurbaşkanlığının resmi sitesinde yayımlanan videoyu paylaşmasıyla gün yüzüne çıktı.Görüntülerde, Sisi'nin kırmızı halıyla Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron tarafından karşılanması ve onuruna düzenlenen resmi tören yer alıyor. Macron'un Fransa medyasından Sisi’nin temaslarını gizlediği ortaya çıktıSunucu Barthes, Macron'un basınla paylaşılan resmi programında yer almayan törene ilişkin görüntülerin, sadece Sisi’nin kameramanı tarafından kayıt altına alındığını ifade etti."İlk defa Elysee'de yaşananları otoriter bir rejime ait internet sitesinden öğrenmiş olduk." diyen Barthes, Fransızlardan gizli tutulmaya çalışılan görüşmede, Sisi'ye Legion d'Honneur nişanı verildiğini kaydetti.Macron ve Sisi'nin tek derdi ErdoğanNeden videoyu paylaşmadılar?Öte yandan Barthes, Sisi'nin, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile Paris Belediyesinde yaptığı görüşmeye ilişkin Mısır tarafının çektiği görüntüleri de ekrana taşıyarak, "Peki neden Paris Belediye Başkanı Sisi ile yaptığı bu görüşmenin videosunu paylaşmadı?" diye sordu.Barthes, Sisi'nin, Savunma Bakanı Florence Parly tarafından askeri törenle karşılanmasına ilişkin görüntülerin de Fransız basınında yer almadığına vurgu yaptı.Şeref Nişanı olarak da bilinen Ordre national de la Légion d'honneur, Napolyon Bonapart'ın 19 Mayıs 1802 tarihinde imzaladığı bir kanun ile Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı olarak kabul edildi.Aşırı sağcı Le Pen'den darbeci Sisi'ye övgü: Türkiye'ye karşı müttefikimizNişan devlet başkanları başta olmak üzere siyaset ve sanat camiasından birçok kişiye veriliyor.Nişanın verildiği isimlerden biri olan eski Senegal Kültür Bakanı Amadou Tidiane Wone, Fransa'da öğrencilerine Hazreti Muhammed'in resmedildiği bir karikatür gösteren ve öldürüldükten sonra Legion d'Honneur'e layık görülen Samuel Paty ile aynı nişanı taşıyamayacağını belirterek bunu Fransa'ya iade etmişti.Sisi'nin Fransa'da ağırlanması protesto edilmiştiFransa Cumhurbaşkanı Macron Elysee Sarayı'nda 7 Aralık'ta mevkidaşı Sisi'yi kırmızı halıyla karşılamıştı.Uluslararası toplum ve insan hakları savunucuları, "Sisi gibi bir diktatörün özgürlüklerden dem vuran Fransa'da karşılanmasına" tepki göstermişti.Ziyaretin ardından Paris'te Ulusal Meclis önünde çok sayıda uluslararası insan hakları kuruluşu temsilcisi ile Avrupa Birliği parlamenterleri ve Fransız muhalif milletvekillerinin katıldığı protesto gösterisi düzenlenmişti.Darbeci Sisi’yi kırmızı halıda karşılayan Macron’a Fransızlar tepkili: Bizi utandırıyor