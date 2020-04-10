AVRUPA LİGLERİ

İndirimi kabul etmeyip kovulunca mahkemenin yolunu tuttu

Fildişi Sahili asıllı İsviçreli futbolcu Djourou, Kovid-19 nedeniyle lige verilen arada maaş indirimine gitmediği için sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi.

Haber Merkezi AA
Djourou, İsviçre Milli Takımı formasıyla 76 maça çıktı.

Djourou, İsviçre Milli Takımı formasıyla 76 maça çıktı.

Djourou, İsviçre basınına yaptığı açıklamada itibarının zedelendiği gerekçesiyle Sion'a dava açtığını kaydederek, "Tazminat kazanmak veya takıma geri dönmek için davacı olmadım. Amacım yanlış bir durumu mahkemede düzeltmek" ifadelerini kullandı.

"Ben ve takım arkadaşlarım para peşinde koşan insanlar değiliz"

"Ben ve takım arkadaşlarım para peşinde koşan insanlar değiliz" diyen 33 yaşındaki oyuncu, davayı kazanması durumunda alacağı parayı bir yardım kuruluşuna bağışlayacağını belirtti.

  • İsviçre Süper Ligi ekibi Sion, maaş kesintisi teklifini kabul etmedikleri için 9 oyuncunun sözleşmesini feshetmişti.

Koronavirüs nedeniyle maaş kesintisini kabul etmeyen 9 futbolcu kulüpten kovuldu
Koronavirüs nedeniyle maaş kesintisini kabul etmeyen 9 futbolcu kulüpten kovuldu

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hemen hemen bütün ligler iptal edildi. Ertelenen liglerden birisinde İsviçre ligi. Sion kulübü de, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada maaş kesintisini kabul etmeyen 9 oyuncuyu kulüpten kovdu.İsviçre basınında çıkan habere göre kaptan Xavier Kouassi, Pajtim Kasami, Ermir Lenjani, Seydou Doumbia, Mickael Facchinetti, Johan Djourou, Alex Song, Christian Zock ve Birama Ndoye'nin; lige verilen ara devam ederken ücret kesintisi için bir anlaşma imzalamayı reddettiklerinden dolayı kulüpten gönderildi. Kulüp ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak sorulan sorulara da yetkililer tarafından bir cevap verilmedi.İsviçre hükumeti 1 Mart itibariyle ülkede binden fazla kişinin aynı yerde toplanmasını yasakladıktan sonra lig maçları ertelenmişti. İsviçre Ligi'nin bitimine ise 13 hafta var.Galeri: Koronavirüs spor dünyasını sardı: Fenerbahçe'nin oyuncusu da tehlike altında

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