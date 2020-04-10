Infantino: Hiçbir maç insan hayatını riske atmaya değmez

FIFA'dan yapılan açıklamada, Infantino'nun, koronavirüs tedbirleri kapsamında futbolu desteklemek için belirledikleri öncelikleri, video mesaj aracılığıyla üye federasyonlarla paylaştığı belirtildi.

"Risk almaktansa biraz beklemek daha iyidir"





Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceklerini dile getiren Infantino, "Birinci önceliğimiz sağlık. Hiçbir maç, turnuva ve lig, insan hayatını riske atmaya değmez. Dünyadaki herkes bunun bilincinde olmalı. Her şey yüzde 100 güvenli hale gelmeden organizasyonları devam ettirmek, sorumsuzluktan da öte bir şeydir. Risk almaktansa biraz beklemek daha iyidir" ifadelerini kullandı.

"Mali olarak çok güçlü konumdayız"





Bu süreçte kulüplerin mali sıkıntı yaşayacağını vurgulayan Infantino, "Acil yardım fonu sayesinde son 4 yıldır birlikte yaptığımız çalışmalar dolayısıyla mali olarak çok güçlü konumdayız. Bu, FIFA'nın değil futbolun parası. Bize ihtiyaç duyulduğunda yardım etmek görevlerimiz ve sorumluluklarımız arasında" değerlendirmesinde bulundu.

"Ödemelerin esnetilmesini talep ediyoruz"

Birlikte düşünerek çözüm üretmenin önemine dikkati çeken FIFA Başkanı, şunları kaydetti;