Infantino'dan kulüplere müjdeli haber: Yakın zamanda öneri gelecek

Infantino, FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkat çekerek dünyanın yeni bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirtti. Futbol camiasının takım halinde hareket etmesi gerektiğini kaydeden Infantino, "Hepimiz futbola yeniden başlamak isteriz ancak bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Sağlık her şeyden önce gelir ve hastalık yenilene kadar önceliğimiz bu olmalı" ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı, yetkililerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, "Hiçbir maç insan hayatından daha önemli değil. Geleceğe yönelik güvenle çalışırken bu düşünceye de zihnimizde açıkça yer vermeliyiz" yorumunu yaptı. Uluslararası maç takvimine değinen Infantino, bu konuya bir çözüm bulacaklarına inandığını kaydetti.

Futbolcu sözleşmelerine ilişkin görüşmeler yaptıklarını ifade eden Infantino, "Bu konuda halihazırda bir çalışma grubumuz var. Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak önerilerle gelecekler" değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Finansal Fair Play yükümlülüklerini askıya aldı UEFA, 55 ülke federasyonunun temsilcileri ile bir video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantı sonunda koronavirüse karşı bir çok önlem alındı. Yapılan açıklamada UEFA'ya bağlı bütün organizasyonların iptal edildiği duyuruldu.Daha önce alınan karar ile EURO 2020, 2021 yılına ertelenmişti. UEFA yapılan toplantı sonrasında, Haziran 2020'de oynanması planlanan bütün milli maçların da ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.Ayrıca Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ikinci bir karara kadar askıya alındığını da duyurulurken, FFP yükümlülükleri de durduruldu. UEFA'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Mevcut olağanüstü durumlarda, kulüplerle ve federasyonlarla FFP konusunda tekrar görüşme yapılması konusunda anlaşma sağlandı. 2020/21 turnuvaları için, lisanslama çalışmaları konusundaki son süre ertelendi."Koronavirüsün UEFA’ya maliyeti 1.9 milyar euro olduUEFA Başkanı Ceferin: "Şuan da EURO 2020'yi ertelemek, ulusal ligleri ve kulüp organizasyonlarını tamamlayabilmek için tek şansımızdı. Bu konuda 55 ülkenin tam desteğini aldık." pic.twitter.com/4c5v0QqkEa— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 17, 2020