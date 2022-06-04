ING Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı belli oldu: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi 5. maçında Galatasaray Nef'i 104-77 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

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