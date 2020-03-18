İngiliz basınından flaş iddia: Fenerbahçe o ismin peşinde

Fenerbahçe'de teknik adam arayışları devam ediyor. Son olarak Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile görüştüklerini fakat son kararın sezon sonunda verileceğini açıklayan sarı-lacivertliler, ligi tanıyan bir hocayla anlaşmak istiyor.
İngiliz basınıysa Fenerbahçe için flaş bir iddiada bulundu. Sarı-lacivertlilerin şuan da Championship'de WBA Teknik Direktörü Slaven Bilic'i istediği iddia edildi. Daha önce Türkiye'de Beşiktaş'ı çalıştıran 52 yaşındaki deneyimli teknik adam, geçtiğimiz yaz 2 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Ayrıca haberin detayında Bilic'in ayrılmasının beklenmediği fakat Fenerbahçe'nin yüksek miktarda para vermesi halinde işlerin değişebileceği kaydedildi.
Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy daha önce yaptığı konuşmada, "Teknik direktör konusunda çok seçiciyiz. Bu konunun ne kadar ciddi oluğunu biliyoruz. Uzun vadeli bir hocayla anlaşma çabası içerisindeyiz. Fenerbahçe'ye en faydalı olacak isimle anlaşacağız. Yerli veya yabancı teknik adam diye bir ayrımımız yok. Fenerbahçe'yi ve Türkiye'nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması bizim en önemli kriterimiz. Türkiye'de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması kriterimizdir" ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarların olduğu bölüme geçiş anı ve sonrasında yaşananlar... pic.twitter.com/JvrTFOr5du
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarların olduğu bölüme geçiş anı ve sonrasında yaşananlar... pic.twitter.com/JvrTFOr5du— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 23, 2020
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