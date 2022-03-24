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İngiliz futbolcu Defoe kariyerini noktaladı

İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland'de forma giyen 39 yaşındaki futbolcu Jermain Defoe, aktif kariyerini sonlandırdı.

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Haber Merkezi AA
İngiliz futbolcu Defoe kariyerini noktaladı
Jermian Defo

İngiliz futbolcu Jermian Defoe 39 yaşında aktif futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Defoe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "22 yılın sonunda profesyonel futbolu bırakma kararı aldım. 17 yaşındayken başladığım profesyonel kariyerimi bitirmek için doğru zaman olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere Milli Takımı'yla çıktığı 57 maçta 20 golü bulunan Defoe, ülkesinde West Ham United, Portsmouth, Tottenham, Bournemouth ve Sunderland, Kanada'da Toronto, İskoçya'da da Rangers formaları giydi.

Defoe, Kariyerinde 731 maça çıkıp 286 gol 59 asisst performansı gösterdi.
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