Spor İngilterenin yeni Başbakanı Trussun hangi liderle telefon görüşmesi yaptığı belli oldu
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İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss'un hangi liderle telefon görüşmesi yaptığı belli oldu

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, dünya liderleriyle ilk telefon görüşmesini Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le yaptı ve ülkesinin Ukrayna'ya desteğini yineledi.

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Haber Merkezi AA
İngilterenin yeni Başbakanı Trussun hangi liderle telefon görüşmesi yaptığı belli oldu
Arşiv.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü yaptığı açıklamada, Truss'ın, ülkesinin Ukrayna'nın özgürlüğüne ve demokrasisine sarsılmaz desteğini yinelemek için Zelenskiy'le telefonda görüştüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Truss, başbakan olduktan sonra bir mevkidaşıyla yaptığı ilk telefon görüşmesinde, Ukrayna liderine (Zelenskiy), kendisinin tam desteğine sahip olduğunu ve Ukrayna'nın uzun vadede İngiltere'nin yardımına güvenebileceğini yineledi." denildi.

Zelenskiy'nin ise İngiltere'nin sadık desteği için Truss'a teşekkür ettiği ve yeni görevinden ötürü kutladığı belirtilen açıklamada, liderlerin, küresel güvenliği güçlendirme ihtiyacını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş makinesini besleyen fonları kesmek için gerekli önlemleri ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Liderler, Putin'in enerjiyi silahlandırma girişimlerini esefle karşıladı ve Başbakan Truss, Rusya'nın şantajının Batı'yı Putin'in başarısız olmasını sağlamaktan alıkoymamasının hayati önem taşıdığını söyledi. Ayrıca, (Truss) İngiltere ve müttefiklerimizin enerji bağımsızlığını inşa etmeye devam etmesinin öneminin altını çizdi. (Truss) Ukraynalıların egemenlik ve kendi kaderini tayin etme mücadelesini övdü ve Ukrayna'nın başarılı olmasının ve Rusya'nın başarısız olmasının şart olduğunu dile getirdi."
  • Açıklamada, Truss'ın ilerleyen haftalarda ve aylarda Zelenskiy'le çalışmayı dört gözle beklediği vurgulanarak, "Truss, Zelenskiy'nin, yakın zamanda Ukrayna'da kendisini ziyaret etme davetini de kabul etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi." denildi.

Zelenskiy, Başbakan Truss'ı Ukrayna'ya davet etti

Volodimir Zelenskiy de görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin yeni başbakanıyla telefon görüşmesi gerçekleştiren ilk yabancı lider olduğunu ve Truss'ı Ukrayna’ya davet ettiğini belirtti.

İngiliz halkının, ülkesine yaptığı büyük savunma ve ekonomik yardımı için teşekkür eden Zelenskiy, İngiltere'nin bu yardımı daha da güçlendirmeye hazır olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın toparlanma sürecine İngiltere'nin katılımını ele aldıklarını dile getirerek, Rusya üzerinde daha fazla koordineli baskının önemine işaret etti.

Ukrayna lideri, amacın saldırganlığı durdurmak ve failleri adalete teslim etmek olduğunu vurgulayarak, Rusya'yı terör devleti olarak belirlemenin önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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