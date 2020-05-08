2.LİG

İngölspor'da iki koronavirüs vakası

2. Lig ekibi İnegölspor'da kulüp müdürü Yavuz Memiş ve takım masörü Ergülü Altunkaya’nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi İHA
Salgın spor dünyasını da etkilemeye devam ediyor.

Salgın spor dünyasını da etkilemeye devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin 12 Haziran’da başlatılmasına yönelik aldığı kararın ardından sağlık kontrolüne giren İnegölspor Kulübü Müdürü Yavuz Memiş ve takım masörü Ergülü Altunkaya’nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

İnegölspor Basın Sözcüsü Özgür Gürbüz, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

  • “Öncelikle camiamıza ve çalışanlarımıza çok geçmiş olsun. İki çalışanımızın Covid 19 sonuçlarının pozitif çıkması hasebiyle gerekli tektik yapılması ve dezenfekte işlemleri için toplanma günümüz pazartesi gününe ertelenmiştir. Hiçbir çalışanımız ve futbolcu kardeşlerimizin yaşamlarını tehlikeye atmamak adına gerekli özeni gösterdiğimizi bildirmek isterim.”

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