Inter Alexis Sanchez'i bedelsiz transfer etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Şilili forvet oyuncusu Alexis Sanchez'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bonservis bedeli ödemeksizin kadroya dahil edilen 31 yaşındaki Sanchez ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
- Inter'in geçen sezon Manchester United'dan kiraladığı Şilili milli futbolcu, daha önce Udinese, Barcelona ve Arsenal kulüplerinde de oynadı.
✍Inter, Alexis Sanchez ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/MfgMmy5tAr
✍Inter, Alexis Sanchez ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/MfgMmy5tAr— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 6, 2020
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