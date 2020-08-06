SERİE A

Inter Alexis Sanchez'i bedelsiz transfer etti: Sözleşme detayları açıklandı

Inter Alexis Sanchez'i bedelsiz transfer etti

Inter geçtiğimiz sezon Manchester United'dan kiraladığı Alexis Sanchez ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi AA
Alexis Sanchez bu sezon 30 maçta 4 gol ve 10 asistle oynadı.

Alexis Sanchez bu sezon 30 maçta 4 gol ve 10 asistle oynadı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Şilili forvet oyuncusu Alexis Sanchez'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bonservis bedeli ödemeksizin kadroya dahil edilen 31 yaşındaki Sanchez ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

  • Inter'in geçen sezon Manchester United'dan kiraladığı Şilili milli futbolcu, daha önce Udinese, Barcelona ve Arsenal kulüplerinde de oynadı.

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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Brezilyalı kanat oyuncusu Gustavo Maia'yı transfer etti.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Barcelona ile Sao Paulo, Maia'nın transferi konusunda anlaştı. Maia'yı 4,5 milyon euro karşılığında B takımının kadrosuna katan Barcelona, 19 yaşındaki futbolcu ile 2024-25 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı.Serbest kalma bedeli 300 milyon euroBrezilya'nın 16 ve 17 yaş altı milli takımlarında da oynayan Maia'nın serbest kalma bedelinin 300 milyon euro olarak belirlendiği de ifade edildi.Barcelona'da ayrılık rüzgarı: Messi sinyali verdi hedefteki takım belli oldu

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