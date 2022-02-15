İptal edilen golde karar doğru mu? Deniz Çoban açıkladı Eski hakem Deniz Çoban, Adana Demirspor'un son dakikada iptal edilen golünü yorumladı. Çoban, "Hakem yorumu olan bir pozisyon. Ben gol kararı verilmesini daha doğru bulurum" dedi.

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