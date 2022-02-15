İptal edilen golde karar doğru mu? Deniz Çoban açıkladı

Adana Demirspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçta Samet Akaydın'ın golünün iptal edilmesi tartışmalara neden oldu.
90+4. dakikada kullanılan korner atışı sonrası oluşan karambolde Samet'in vuruşunda top ağlara gitti. Hakem Ali Şansalan, Balotelli'nin kalecinin görüş açısını kapattığı gerekçesiyle ofsayta hükmederek golü iptal etti.
Pozisyonu değerlendiren eski hakem Deniz Çoban, golün geçerli sayılması gerektiğini savundu.
"Kaleci topu çok rahat görüyor"
Deniz Çoban'ın pozisyonla ilgili yayıncı kuruluştaki yorumları şöyle;
- ''Samet'in ofsayt nedeniyle sayılmayan golünde Balotelli kaleciyi etkiliyor mu? Bunun için kriterler var. Mesela kaleci topu görüyor mu? Kalecinin topu görmesi kriterlerden sadece bir tanesi. Topu görüyor. O yüzden pozisyon ofsayt değil. İkincisi ofsaytta olan oyuncunun topa doğru bir hamlesi var mı? Yok. Fakat bir eğilme hamlesi var. Ofsayttan olan futbolcunun bulunduğu yer kaleciyi etkileyecek alanda mı? Evet. Özellikle eğitimlerde 'Kaleye ne kadar yaklaşırsa ofsayt o kadar yaklaşır" deniliyor. Kalecinin şikayet edeceği, kaleciyi etkileyen bir beden durumu kalecide var mı? Yok. Sabaha kadar ofsayt diyenler, değil diyenleri; değil diyenler ofsayt diyenleri ikna edemez. Hakem yorumu olan bir pozisyon. Hakemler de bu kararı verdikleri için eleştirmem. Ben gol kararı verilmesini daha doğru bulurum. Çünkü kaleci topu çok rahat görüyor. Hamlesini istediği gibi yapıyor. Bence bu oyuncudan etkilenmiyor. Ofsayt olması yönünde bir beklentisi yok.''