İrfan Buz: İmkan olsa Ozan Tufan'ı hemen alırım

İrfan Buz, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği Ozan Tufan'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam Bursaspor'da beraber çalıştığı Ozan için, "İmkan olsa hemen almak isterim" dedi.

FutbolArena'ya konuşan İrfan Buz'un açıklamaları şöyle;

"Benim takımımda oynasın, 17 maç sonra görün"