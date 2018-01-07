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İrfan Buz: İmkan olsa Ozan Tufan'ı hemen alırım

Osmanlıspor'da teknik direktör İrfan Buz, Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Ozan Tufan'ın kendi takımında olması durumunda farklı bir grafik ortaya koyacağını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Fenerbahç Direktörü Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı devre arası kamp kadrosuna almamıştı.

Fenerbahç Direktörü Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı devre arası kamp kadrosuna almamıştı.

Fotoğraf: IHA

İrfan Buz, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği Ozan Tufan'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam Bursaspor'da beraber çalıştığı Ozan için, "İmkan olsa hemen almak isterim" dedi.

FutbolArena'ya konuşan İrfan Buz'un açıklamaları şöyle;

"Benim takımımda oynasın, 17 maç sonra görün"

  • "Ozan Tufan'ı Bursaspor'da U21 takımında oynarken benim dönemimde A takıma çıkardık. Bunun akabinde Fatih Hoca A Milli Takımı'na aldı ve Amerika'ya götürdü. Ozan Tufan yetenekli ve genç bir oyuncu. Henüz 22-23 yaşlarında... Zaman zaman stratejik hatalar yapabilir. Ozan Tufan'ın hataları muhakkak vardır ve bence kendisini bu hatalardan ders çıkartıp geliştirmeli. Ozan'ın yanındaki insanlar da ona yardımcı olmalı. İmkan olsa Ozan Tufan'ı hemen alırım. Benim takımımda oynasın, 17 maç sonra görün ve tekrar değerlendirin."

Ozan Tufan bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 14 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.
Ozan Tufan bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 14 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

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